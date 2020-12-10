操作槍報繳倒數最後一天！一週噴出310枝創新高...過期可罰20萬

▲操作槍報繳期限到11號截止，警政署呼籲民眾趕緊報繳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署為防堵非法改造槍枝來源，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月10日修正公布施行，將市面上常見容易改造的市售「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，警方希望藉此阻斷改造槍械歹徒、集團的改槍本體、零件來源管道，並依法納管降低改造槍枝黑數。

▲操作槍報繳期限到11號截止，警政署呼籲民眾趕緊報繳以免觸法。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署再次宣導，為保障修法前持有「操作槍」民眾權益，民眾可在今年6月12日至12月11日間，攜帶「操作槍」及相關身分證明文件至戶籍所在地警局、警分局申請報備持有或自願繳銷，警政署表示近一週在政府積極宣導之下，民眾配合法令申報增加310枝、約占先期總申報枝數3成。

警政署提醒6個月的申報期限將於12月11日截止，警方呼籲持有「操作槍」的民眾應儘速向戶籍所在地的警察局辦理，12月12日以後違法持有者最高將可處新臺幣20萬元罰鍰。

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