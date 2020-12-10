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社會 社會焦點 保障人權

遭爆猛追懷孕人妻女學生　交往半年翻臉…高帥男師：沒有這段情

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▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲屏東縣一所高職驚爆不倫師生戀。（示意圖／pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

一名任職屏東縣某高職的男老師，被指控對一名已為人妻且懷孕的女學生展開熱烈的接送情，致女學生陷入情網，交往期間一度想和先生離婚。沒想到男師事後突然對女學生疏遠，原來老師早已有女友，讓女學生一度有輕生念頭，她的友人打抱不平，認為他有道德瑕疵，已沒有資格再為人師，投訴該校性平會，要求校方主持公道。

校方已證實於兩周前接到該投訴案，並已經啟動性平調查，據悉，這位被檢舉的老師否認有此事，他知道校方已展開性平調查，但目前尚未通知他陳述，他希望早日完成調查，還他清白。

據了解，女學生就讀高一時已懷孕，這位老師每天接送她上下學，由於老師雖40出頭，但身高180公分，濃眉大眼，又高又帥；在女學生產後，又經常在放學後陪伴她至深夜，讓她心動，掉入愛情漩渦，在高一下學期和老師正式交往，並發生性關係。

女學生的友人爆料，女學生和男老師交往半年後，男老師經常數落女學生的不是，導致兩人的感情漸漸變淡。而女學生和男老師交往期間，一度想和丈夫離婚，但男老師說不行，經女學生追查，才發現男老師早有女朋友，「讓人想到根本只是在玩她（指女學生）而已」，讓女學生無法接受。

根據女學生友人說，約兩周前起，女學生未再與男老師聯絡，但已將這段戀情向丈夫坦白並懺悔，丈夫也選擇原諒。

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