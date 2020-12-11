未注意高低差　愛車底盤卡馬路進退兩難…內埔警及時解圍

▲屏東縣內埔警分局萬巒分駐所警員林楚芸連絡保養廠，協助蘇女愛車脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蘇姓女子駕駛自小客車載著行動不便的先生到屏東縣萬巒鄉，未注意路旁地面高低落差，致愛車底盤卡住，人生地不熟，進退兩難，內埔警分局員警巡邏經過，發現她神情緊張站在車道上，主動上前關心，找來保養廠家協助脫困，讓她相當感激。

內埔警分局萬巒分駐所警員林楚芸日前執行家戶訪查勤務時，行經復興路萬巒傳統市場附近，發現1名女子神情緊張站於車道上，當時車輛很多，林員主動上前關心，女子見到警方激動表示，因路旁地面高低落差，愛車底盤不慎卡住進退兩難，又逢週末，附近店家多未營業，不知怎麼辦？

經悉，蘇姓女子居住高雄市大樹區，當日載著行動不便的先生外出，停放在萬巒鄉復興路旁，因一時不察地面差距，導致右前車輪及底盤不慎卡住，因人生地不熟，夫妻倆內心焦急不知所措，蘇女遂沿路來回尋找車行求助，恰好遇上執勤中的林員。

警方得知事情原委，協助蘇女找尋營業中的保養廠，最後業者利用千斤頂將車輛抬起，讓愛車毫髮無傷脫離坡坎，對於警方與車行的幫忙，蘇女表示萬分感激。

分局長蔡耀順肯定林員主動積極為民服務精神，值得同仁學習及表揚；也提醒民眾，外出行駛在不熟悉路段，應多留意周邊路況，避免發生意外，保障自己及其他用路人安全。

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