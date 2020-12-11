30年在地人曝「天龍國神秘分水嶺」　網驚呼神準：完全同意

▲台北信義區。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到東北季風影響，北台灣近日都是陰雨綿綿，讓許多人快要受不了了。一名網友依據過往經驗發現，台北有個神祕分水嶺，每當天氣不穩定時，只要在某路段以東，都會出現飄雨的情況，一席話讓在地居民、通勤族都超有感，紛紛直呼「信義區結界」、「根本都市傳說」。

網友在臉書社團「信義區二三事」提到，根據這30多年來的經驗，當天氣不穩定的時候，只要過了光復南、北路以東都會飄雨，往西就沒有什麼雨，「有沒有人也有同樣的感覺？」

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他進一步提到，「差不多延吉街或216巷那邊開始，就可以看到往南港方向霧茫茫，像在飄雨了，敦化開始感覺微微飄，過延吉街稍微大一點，過光復便整個下來，然後就不想回家了，很猶豫要不要穿雨衣，穿一下就到家，感覺划不來。」

▲原po認為，光復南、北路是雨區分水嶺。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

對此，大票網友秒懂心酸，表示「完全同意！我已住信義區50年」、「沒錯，秋冬季節最明顯，我每天東西區兩邊跑常見如此」、「國父紀念館分隔線+1，以前在忠孝新生站上班，回來從大巨蛋到象山站，真是一路之隔」、「真的！跨區上班每天都在猶豫要坐計程車還是騎車？我確定光復南北路有結界」、「每天上下班有感」、「完全無誤，每天騎市民大道過光復，直接飄雨」、「松山下整天快長香菇」、「沒錯！光復跟南京路口每天都在下雨，超煩」。

不過，一部分人則有不同看法，「應該是新生南路！新生南路過了就不會飄雨，新生南路以東雨漸漸大，這是我42年的淺見」、「我覺得是敦化」、「我上下班新莊和信義區兩頭跑，路線走市民大道，對我來說，明顯轉下雨的分水嶺範圍，大約落在光華商場到光復南路這區域」。

另外，po文也意外釣出住在汐止的朋友，哀怨直呼「這樣算還好吧，我住汐止更慘，汐止是每天下不停，你們有遇過連續下28天雨的日子嗎」、「住汐止＋1，已經不知道太陽長什麼樣子了」。