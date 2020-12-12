信義區30週年　費鴻泰組團隊花3個月紀錄區里活力影片　　





▲101大樓（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

台北市信義區30歲了，它是台北市行政區裡最年輕的一區，這些年的發展已翻轉了台北市的商業重心，今年信義區公所盛大舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30週年，選區立委費鴻泰服務處也響應特別成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄，並於12日上午發布成果。

信義區是在民國79年3月12日成立，至今滿30年，因此台北市於今年3月起即展開「2020漫遊信義文化節」系列活動。

選區立委費鴻泰表示，信義區是台北市的新興商業區，但也有豐富的城市歷史印記，它有四四南村、有101大樓、有商圈、有象山、還有滿滿的人情味，都值得透過影像，留下區裡的文化印象，所以服務處決定組成影音團隊，到信義區每一個里、學校、社團，拍攝一支可以讓大家屢屢回味都會露出滿滿的笑容的紀念影片。

費鴻泰說，因此影片製作團隊耗時3個月，跑遍信義區41個里，鼓勵各里鄰長及志工或是班隊，來配合影片拍攝，影音團隊也特別申請在學校課餘及社團活動時間，進到校園裡面，拍攝同學在體育及社團的練習影片。他表示，對於同學在社團及各項運動練習的堅持及專業領域上面的努力，為了讓學校跟自己獲得榮譽的毅力，都值得致上最高敬意。

▼台北市信義區成立30年「信義30G0！G0！G0！」活動紀錄片發表會。（圖／立委費鴻泰提供）