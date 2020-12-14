信義區「喜憨兒火鍋店」倒數7天歇業！店長曝辛酸...網推爆朝聖

▲雖然在心智上有缺陷，但他們非常認真努力。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

記者周亭瑋／綜合報導

位於台北市信義區的喜憨兒火鍋店，開店5年生意不見起色，因此將於本月20日結束營業。就有客人不捨盛讚，該店食材用心，部分店員儘管是心智障礙者，但認真努力、服務也非常好；po文引起熱烈回響，許多網友也決定捧場，讓這間店能繼續經營下去。

好心網友在「信義區二三事」發文提到，這間溫馨的店叫「喜憨兒生機好鍋」，店內部份員工特別聘請喜憨兒，希望讓他們能自力更生。

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原po表示，他們在語言能力和行動上，沒辦法像正常人一樣流利，但能明顯感受到認真努力的工作態度，而且在食材方面，也能吃出是用心挑選的，「今天再訪時，店長提到，由於這5年來業績起色得慢，加上宣傳的力度不夠，很多人不知道，所以基金會決議要暫停營業，只到12月20日。」

對此，他不禁鼻酸，「尋常火鍋店收店真的沒什麼，但是這類型的店是讓身障者有自力更生的機會，透過雙手服務客人，賺取收入養活自己，有空的朋友還請行動支持，讓基金會重新斟酌。」

▲許多人盛讚，服務好、食材用心。（圖／翻攝自臉書／信義區二三事）

po文一出，釣出不少吃過的客人，留言大讚「服務跟菜色都不錯」、「吃過一次...很不錯」、「和平東路三段，三角公園旁...推推」、「很棒的店！絕對不輸其他火鍋店，很不捨就這樣關了」、「他們真的很棒，無論是菜色或是服務都很好，要歇業好難過，希望大家在最後這段時間，能一起去那邊多捧場」、「真的很好吃，收掉好傷心」、「從板橋跑去吃過一次，店內超級乾淨，服務好，火鍋也好吃，要歇業真可惜」。

另外，許多網友也想朝聖支持，紛紛直呼「辛苦了，希望以後越來越多這種有愛心的店」、「天哪～根本不知道有這麼好的店QQ，居然要歇業了」、「太晚知道，光復南路喜憨麵包店，我就周周捧場」、「借分享，謝謝」。

店名：喜憨兒生機好鍋（火鍋店）

店址：信義區和平東路三段341巷7號

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