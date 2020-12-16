聽到「起床」密碼...醉客變「一拳超人」　小黃運將慘被打成貓熊

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▲▼ 計程車 公車。（圖／Photock）

▲ 運將載酒醉乘客快到目的地請對方起床，竟遭拳記。（圖／Photock）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名計程車司機深夜於信義區載一名酒醉乘客，快到乘客指定目的地時，司機見他睡著了輕輕呼喚他，未料這名乘客氣噗噗的舉起右拳擊向司機眼睛。司機憤而提告。檢察官傳喚酒醉男子，他一度裝失憶稱忘了有打人這件事。雙方經協調但賠償金額仍談不攏，檢察官改向法院聲請簡易判決處刑。

據悉，該名男子年約30歲，於6月時在信義區與朋友聚餐喝酒，喝得醉醺醺，散場後男子於路邊攔了一輛計程車，上了車說了目的地便倒頭呼呼大睡。司機見他睡得那麼熟也沒有打擾他，車程將近20分鐘快到男子指定的大安區目的地；司機便轉到後座向男子喚「起床囉！到了」。沒想到男子聽見司機叫他起床，竟坐起來揮拳擊中司機右眼。

好心反遭毆打的司機相當氣憤，認為自己只是請他起床而已，到醫院驗傷後以「眼球鈍挫傷」對男子提出傷害告訴。

男子應訊時，一度辯稱自己喝醉已經忘記有打人這件事。雙方經協調後仍破局，計程車司機要求12萬賠償，但該男只願意賠3萬，檢方認為傷害是事實且司機有驗傷單，但雙方賠償談不攏，起訴全案並向法院聲請簡易判決處刑。

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