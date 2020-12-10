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魚販停車大燈未關深夜驚覺沒電　平鎮警助接電順利趕往漁港批貨

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▲桃園市平鎮區李姓魚販10日凌晨欲開車北上基隆漁港購買魚貨時，驚覺無法啟動，平鎮警分局龍岡所員警協助接電發動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區李姓魚販10日凌晨欲開車北上基隆漁港購買魚貨時，驚覺無法啟動，平鎮警分局龍岡所員警協助接電發動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區李姓男子以批發漁獲維生，10日凌晨要取車趕往基隆某漁港批貨時，發現貨車發不動，驚覺可能未關大燈導致電瓶沒電，因急著趕路去基隆，但深夜汽車維修廠都休息急得不知所措，正好平鎮警分局巡邏員警經過，立即協助接電，李男順利啟動貨車後對員警善行感謝不已。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷指出，住在龍岡地區的李姓男子，平日在忠貞市場販售漁獲維生，每天凌晨都要趕往基隆某漁港批購魚貨，也是家中經濟重擔，9日傍晚停車時，疑似未將貨車大燈關掉隨即上鎖離開，10日凌晨取車時才驚覺貨車無法啟動。

▲桃園市平鎮區李姓魚販10日凌晨欲開車北上基隆漁港購買魚貨，驚覺電瓶旭電用完了，感謝平鎮警分局龍岡所員警協助接電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區李姓魚販10日凌晨欲開車北上基隆漁港購買魚貨，驚覺電瓶旭電用完了，感謝平鎮警分局龍岡所員警協助接電。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍岡派出所員警巡邏經過時，發現李男在路旁不知所措，貨車引擎蓋打開根本發不動，員警下車察看時，李男聲稱，電瓶可能沒電了，希望員警以警用巡邏車幫忙接電啟動貨車，員警立即以警用巡邏汽車協助接電，經數次測試後順利發動貨車引擎，李男趕忙向員警道謝致意，感謝員警幫了他大忙，隨即驅車趕往基隆漁港批貨。

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