國道停路肩下來1分鐘「砰」　男猛衝追撞爆！這車神擋下救了6人命

▲大貨車故障停靠路肩，張男駕車猛衝追撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者許力方、唐詠絮／台中報導

國道3號霧峰路段9日下午發生一起追撞車禍，有一部大貨車因故障停靠在出口輔助車道，警方獲報後調派車輛到場，未料才停好沒多久，因雨勢視線不佳，後方自小客車就追撞上來，當場撞爛車頭，好在是撞上緩衝車，造成防撞潰縮桶全毀，也因此保住了現場6條人命。

國道警察第七大隊指出，事發於9日下午12時48分，國3南向212.9公里霧峰路段有一部大貨車故障，停在輔助車道等待救援，因佔用車道、影響行車安全，考量天氣視線不佳，立即調派巡邏車及緩撞車前往警戒，未料，2車於1時0分同時抵達，並回報現場已有拖吊車拖吊排除中，員警、緩衝車駕駛才剛下車1分鐘，就聽到「砰」的一聲巨響，後方緩撞車就被張姓駕駛高速撞擊。

▲緩衝車的防撞潰縮桶神擋下，一次救了6人命。



經初步調查，張姓駕駛未注意車前狀態，高速衝撞故障車後方的緩撞車，造成自小客車車頭和緩撞車「防撞潰縮桶」設施全毀，緩衝車也成功保護現場5車6人，包括2名員警、張姓駕駛以及拖吊車、故障大貨車、緩撞車駕駛，立即發揮緩撞車強大的效用。

警方指出， 自從緩撞車上路後，國道警察更多了一層保障，遇有事故通報，必會結合高速公路局同步出動緩撞車，建立安全防護網，以確保執勤員警及相關用路人之安全。

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▼國道警停路肩救援故障車，下來1分鐘就聽到「砰」一聲巨響！

