花6千買大麻+種子　設溫室自習水耕法...桃園男下場曝

▲桃園市吳姓男子去年向姓名年籍不詳男子購買大麻種子，在桃園區租房透過網路學習水耕法栽種大麻，未料今年6月間被警方逮捕到案。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子去年在桃園區某餐廳向不知名男子以6千元購買大麻與種子，隨後在網路蝦皮網站上購買相關栽種器具，在租屋處自設溫室栽種，再由網路學習水耕法栽種大麻，今年6月間被警方循線查獲，當場起出大麻成株與相關栽種設施等證物，吳男坦承犯行，大麻栽種的水耕法技術則從網路上學習而來，桃檢10日偵結依毒品危害防制條例提起公訴。

檢警調查，36歲的吳姓男子在去年5、6月間，在桃園區某餐廳向姓名年籍不詳男子以6千元代價購買二級毒品大麻5公克與種子1顆，同年7月至今年3月間以不詳方式取得或上蝦皮網站購買栽種大麻相關設施，隨後在網路上學習水耕法栽種大麻，於桃園區租屋處自設溫室，再將購買大麻種子利用學習水耕法栽種。

今年6月1日，台北市中山警分局持搜索票在桃園區吳男承租的社區大樓10樓處搜索，當場查扣大麻成株、吳男購買的大麻乾燥花約21.97公克、栽植用的溫度計、溼度計等相關栽種設施等證物，吳男被依毒罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢查出，吳男自學大麻栽種技術並購買相關設備，從網路學習水耕法栽種大麻，成功將大麻種子栽植成株，過程中吳男還購買大麻成品；但期間吳男因栽種大麻、租屋處用電比同期暴增數倍，但在尿檢中並無吸毒反應，檢方偵結僅依栽種大麻罪嫌將吳提起公訴，施用部分，因尿意檢測呈現陰性反應，罪責則予以不起訴。

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