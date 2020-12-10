長榮空服員罷工引發機師臉書論戰　7人「合理評論」挨告不起訴

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空去年6月爆發空服員罷工案延續21天，其中有趙姓機長在罷工爆發後隔天在個人臉書貼文，批評梁姓機長「臨時變更飛行計畫，一下子改上海浦東又改回吉隆坡，根本是不想飛、不顧專業…」後續有人留言聲援，梁男怒告趙男等7人，桃檢認為，貼文者言論仍在合理評論範圍，查無其他積極證據有誹謗、恐嚇與公然侮辱等罪嫌，10日偵結於趙男等7人予以不起訴處分。

檢警調查，長榮航空去年6月21日空服員發動罷工案，趙姓機師隔天在個人臉書貼文暗喻，批評同為機長的梁姓機師當時正準備從馬來西亞吉隆坡要飛回台北，得知罷工訊息，第一時間竟要求更改備降機場為上海浦東，原因是罷工會讓桃園機場沒有停機坪停機，公司依要求補足油量給新的備降站，未料，梁又改口要飛回吉隆坡，趙質疑梁男根本就是不想飛且不顧專業等語。

趙姓機師在個人臉書貼文後，陸續有不少友人按讚，其中有6人留言「秀場藝人登場、粉蝨們歡呼」、「把飛行當秀場（秀下限？）、「挾機長威名，趁亂打劫公司」、「錢至上，專業當裝飾」等，梁男獲悉後事後分別提告加重誹謗、公然侮辱與恐嚇危害安全等罪嫌。

趙男在偵訊時供稱，他是針對某位機長決策缺乏專業發表評論，並未指名道姓，單純是對事不對人；其他6人則辯稱，留言只是針對飛行專業或罷工發表評論等語。

檢方經函詢長榮航空公司，公司回覆確有機場更改備降站一事，趙男言論並非捏造與惡意辱罵，其餘留言6人也針對罷工案提出個人看法，此外，航班與乘客均與飛航安全有關，縱使內容令被批評者不快，但仍在合理評論範圍，復查無其他積極證據足認趙男等7人有任何誹謗、公然侮辱與恐嚇之犯行，檢方偵結趙男等7人予以不起訴處分。

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