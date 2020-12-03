舞神上身！男斑馬線熱舞「轉圈又滑步」　網傻：整個城市都是舞台

▲一名男子在馬路上熱舞。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者郭卉寧／綜合報導

馬路上人車眾多，民眾通常不會隨意逗留，但日前卻有男子忍不住熱舞魂，直接在路中大秀舞技。有網友在臉書社團分享一段影片，片中的主角站在斑馬線上不斷舞動身體，即使身旁有車輛經過，也仍然無動於衷，十分享受在舞蹈中，但不少人看完後，都紛紛替他捏了把冷汗，直呼「太危險」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子不顧他人眼光，直接在斑馬線上展現精湛舞技。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



一名網友日前在「爆料公社公開版」分享一段100秒的影片，畫面中有位身穿藍色上衣及卡其色長褲的男子，在建材行的小貨車旁突然跳起舞來，時而帥氣地轉圈，時而展現華麗地滑步，看起來十分享受，甚至還把斑馬線當作自己的舞台，一路從馬路的右側跳到左側，最後再輕快地跳回小貨車前。

▲▼男子把馬路當作舞台，從右側跳至左側，又跳回原處。（圖／翻攝自爆料公社公開版）



許多網友看完影片後，都笑讚男子舞跳得不錯，「被斑馬線耽誤的舞者…但是很精彩」、「不管在哪裡都是舞台，盡情表現」、「沒有放棄舞蹈夢的大男孩」、「真的是街舞」、「高手在民間」；也有人搞笑說，這只是上工前的熱身。

不過，也有網友指出，男子不僅隨意在斑馬線上熱舞，還將小貨車違停在轉彎處，甚至也沒將駕駛座的車門關上，實在很危險，「貨車停轉彎處！！先收張紅單先！！萬一害人出車禍！！可能害人又害己」、「跳得很開心，可是有顧慮到其他用路人的安全嗎」、「支持有夢想有喜好的人，但還是建議在更安全的場所進行；停在斑馬線上門還沒關上這樣會造成別人和自己的危險」。