民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

▲劉姓男子將小貨車停放於台南市新化區西拉雅文化會館停車場內，竟遭李姓男子竊油，警方迅速攔車破案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

劉姓男子將小貨車停放於台南市新化區西拉雅文化會館停車場內，12月9日深夜10時欲前往停車場取車時，發現油箱內油料遭竊取一空，馬上向新化分局唪口派出所報案，警方立即調閱周邊監視器，隨即鎖定可疑作案車輛，並通報線上巡邏警力加強攔查，於10日凌晨1時許在新化區永新路附近查獲涉案李姓男子人車。

警方表示，這起竊案被害人劉男將小貨車停放於停車場內，但要前往取車時，發現小貨車竟然沒油了，其確定停車前油箱有油，驚訝疑遭竊油，故立刻向新化分局唪口所報案，員警受理後立即調閱周邊監視器，不出兩小時即鎖定一輛白色小客車涉有重嫌。

由副所長呂俊慶指派警力加強轄區巡邏，在10日凌晨1時許，唪口所巡邏員警眼尖於新化區永新路發現該涉案白色小客車，立即上前攔車盤查，將27歲李姓男子帶回派出所所偵訊，李嫌坦承竊取油料約19公升，並於該車後車廂內起獲作案用水管及塑膠桶，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。



新化警察分局長歐祖明呼籲民眾，年關將近，宵小無惡不作，提醒民眾如私人財物有異狀，應立即向警方報案，停放車輛時車門、汽油蓋及後車廂緊閉上鎖，避免讓宵小有機可趁。

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