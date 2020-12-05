起火炮車「後斗位置圖」曝！爸站左後角…女童身旁至少還有2大人

▲台南白河廟會小貨車起火，後斗位置圖曝光。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、林悅、莊智勝／台南報導

高雄彌陀舊港三千宮舉行廟會遶境活動，今（5日）上午進香隊伍行經台南白河湄洲宮，不料在經過中正路時，押隊的「炮車」卻莫名竄火燃燒，車內包含駕駛、副駕駛等6名大人急忙逃生，但倉皇之間未及時救出處在貨車後斗的鄭小妹（8歲），待火勢撲滅後，她已淪為一具焦屍。

警方初步調查，鄭姓父親（41歲）帶著8歲的女兒參與進香活動，不料竟會發生死亡事故；如今現場位置圖也曝光，當時貨車上除了鄭小妹外還有6名大人，其中駕駛及副駕駛位於貨車前方，而後斗還有4位大人分站4個角落，鄭爸爸站在左後角，而鄭小妹則站在內側中間位置，後斗的另外3名大人皆為鄭爸爸好友。

據警消指出，雖然砲車內設有鞭炮機，也有放置沖天炮、連珠炮等煙火，但案發當時並未燃放，莫名的火勢來得又快又急，且烈火也引燃炮竹，現場一時爆裂聲四起，駕駛、副駕駛以及後斗共6名大人驚慌逃竄，但鄭小妹卻獨自留在後斗，最終釀成悲劇。從位置圖、以及後斗實際空間來看，當時鄭小妹身旁至少還有2名大人，但火警發生後鄭小妹卻未及時被救出。目前起火原因仍然不明，詳細案情經過仍待進一步調查釐清。

▼鑑識人員在面目全非的小貨車上進行採證。（圖／記者吳奕靖攝）