台南廟會「炮車起火」畫面曝！煙火都沒動…女童遭詭火吞噬成焦屍

記者吳奕靖、林悅、莊智勝／台南報導

台南市白河中正路今（5日）上午傳出一起火燒車事故，當時現場正在進行廟會遶境活動，但押後的一輛「炮車」小貨車突然起火燃燒，且鞭炮不斷炸開，嚇得車上6位大人全跑光，獨留一名8歲的鄭姓女童在車後斗，待火勢撲滅後已經燒成一具焦屍。

▲台南白河廟會小貨車起火，當下火勢相當大，濃煙也不斷竄出。（圖／翻攝臉書「我是東山人」，下同）

警消指出，當時獲報抵達現場時，小貨車已全面燃燒，經了解，車上鞭炮機及煙火（沖天炮、連珠炮）皆是進香團自己準備，但事故當下現場民眾表示並無施放煙火，也未使用鞭炮機，不知為何會起火。由於小貨車起火後濃煙太大，現場警消第一時間無法確認鄭小妹位置，最終發生憾事，後續將待相關鑑定報告出爐後才能知道事發過程及原因是否與施放煙火有關。

消防局李明峯局長表示，目前鞭炮機使用，中央尚無相關法令禁止或處罰，至於針對施放爆竹煙火仍要依爆竹煙火產品上使用說明安全施放才能確保公眾安全。

台南市警白河分局副分局長李忠憲指出，據調查火場位處市集，兩側都是攤家，警方查證火警發生時該車並沒有燃放鞭炮，現場也沒有炮屑，確認車子案發時沒有放鞭炮，但車上確實有環保鞭炮機及一般煙火（沖天炮、連珠炮），起火原因不明，有待消防局進一步調查釐清。