傳柯文哲辭黨主席專心市政　柯營：有聽聞、沒討論

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲去年創立台灣民眾黨，身兼黨主席、市長2職至今，為了拉抬民眾黨，積極參與黨務全台跑透透，屢屢招來「無心市政」的抨擊，此不但是柯的心魔，也成為柯市府的施政緊箍咒。為了斷絕批評，傳出柯文哲擬在明年1月民眾黨代表大會上，主動交出黨主席大位，專注回防市政。

據了解，柯文哲11月中旬曾主動找來民眾黨、市府少數核心幕僚，表明辭意，讓黨內有志之士接棒，自己則把握剩下2年市長任期，為8年任期好好收尾。對此，民眾黨秘書長謝立功表示，並無聽說柯文哲要請辭主席一事，要外界勿妄加揣測。

幕僚：沒接班計畫不可能貿然請辭

柯營人士透露，2、3月前柯文哲確實有因為被外界質疑無心市政而感到無奈，當時也曾在私下聚會、與民間友人的餐會上，戲稱要辭黨主席自我解嘲，但都僅止於抱怨、抒發心情，並沒有進入實質討論的階段。而隨著時間推進，民眾黨逐漸穩定、柯也拿捏好擔任主席與市長間的平衡後，不再有無心市政，此一念頭也無疾而終。

據了解，黨內確實有耳聞柯文哲要辭黨主席一事，但並沒有聽柯文哲本人提過；此外，黨也沒有針對黨主席輪替一事進行任何規劃、會議或討論等，柯不可能在這種情況下貿然辭職，否則只會讓整個柯營更添動亂。

針對此傳聞，台灣民眾黨發言人楊寶楨表示，請外界不要妄加揣測。由於本週六為黨代表選舉投票，本黨不樂見相關消息影響黨員投票意向，呼籲有心人士自制。請不要試圖干擾、影響民眾黨黨代表選舉。