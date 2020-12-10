民團調查「是否投票廢止萊豬行政命令」　民進黨立委僅1人反對

▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

針對明年元旦開放萊豬的9項行政命令，將在月底前進行表決，民間反瘦肉精毒豬聯盟發起國會議員的投票意向調查，針對民進黨籍59位立法委員詢問「是否會投票廢止衛福部開放萊豬的8項行政命令，以禁止萊豬進口？」結果僅一位不分區黨團幹部的辦公室表示「本於執政黨的政策反對廢止行政命令」，其餘有8人明確表示不回答，另50人則不予回應。

民間反瘦肉精毒豬聯盟自12/7發起立委的假投票調查，先以電話向國會辦公室說明提問，並傳真紙本確認後，12/8逐一調查各委員回覆，並向助理確認各委員知道此一調查，12/9上午和傍晚再次向各國會辦公室詢問，「除少數表明此問題敏感不便回答，或直言投票當日即知結果外，近乎8成回覆都是委員正在忙、在開會、跑行程或趕質詢而無法給予確認的答覆。」

發言人李建誠表示，執政黨民代怎麼沒有力挺開放萊豬的政策？蘇院長已經提出五大管制措施，各部會首長也四處視察掛保證，民進黨委員難道還沒信心能說服選民因而不敢表態？

與會的醫師蘇偉碩表示，調查過程發現執政黨立委似乎有沈重的壓力，無法基於自己選區的民意或自己的專業判斷來決定是否支持蔡總統的決策。幾乎沒有委員公開表示會投票捍衛蔡總統的決策，但也沒有委員敢表態反對，連敢於表達「不回答」的委員都是極少數，直呼這可能是一種新型的獨裁體制。

此外，調查也發現，不僅區域立委辦公室三緘其口，連不分區提名應該為黨辯護，說明政策的立委也紛紛閃避不願回應。民進黨團總召柯建銘日前表明院會要直球對決，黨籍立委卻無人為萊豬辯護表態，讓蘇內閣團隊重失民心的信任，也令國會議事持續空轉擱置，呼籲蔡總統重組內閣回應民意，也化解行政立法間的僵局。

民間反瘦肉精毒豬聯盟呼籲，盼蔡總統將心比心，收回萊豬命令或開放立院自由投票，別讓人民在寒風中被迫走上街頭。如果行政命令通過，也等同宣告民主代議失靈，只有再上街反對威權獨裁的重現。

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗