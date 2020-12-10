黃珊珊為萊豬再赴政院　蘇貞昌要各部會完整傾聽、謙卑面對

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬將在1月1日開放進口，儘管行政院提出5大措施因應，但外界仍有不少疑慮，台北市副市長黃珊珊10日上午赴行政院會提出5點建議，並呼籲應「專區管理、清楚標示」。對此，院長蘇貞昌要求各部會，現階段應該要完整傾聽各地方政府第一線的狀況，完整傾聽蒐集，謙卑面對。

針對黃珊珊在院會提出的建議，行政院秘書長李孟諺轉述，院長蘇貞昌回應，蔡總統宣布美豬美牛政策，這段期間確實很多方面要讓國人同胞知道的2大原則，第1個是保護國人健康，這是第一大要務；第2，根據科學的證據、國際的標準，走出去跟各國有互利互惠互動，這2原則下做美豬開放政策。

蘇貞昌說，現階段應該要完整傾聽各地方政府第一線的狀況，完整傾聽蒐集，謙卑面對，每個狀況怎麼處理要有完整的、全國性的統一規範，尤其食安問題應該全國有統一標準，才不會亂了套，各地不同標準反而會造成民眾很大困擾。

有關標示部分，蘇貞昌說，目前有一些進口商，因為現在政府法令對標示的部分，是要求標示到「國別」，這是國際慣例，各國都是這樣的措施，有進口商願意標示到相關成分有沒有含萊劑，這樣的標示政府是樂見，這屬於商業行為，樂觀其成。

對於學校也有自主性的契約，也是屬於商業選擇，所以學校的團膳也要求，並將每餐補助從3.5元提高到6元，在契約要求使用國產食材，維護學生的健康。

蘇貞昌也重申對於進口肉品的 5大管理措施，包括逐批查驗、嚴格查廠、清楚標示等等，一定會落實執行，各地方政府的意見也請各部會蒐集盤點，會在1月1日前做出相關統一的原則跟處置。