美豬非萊豬！黃珊珊為萊豬再赴政院　籲專區管理、清楚標示

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬將在明年1月1日開放進口，儘管行政院提出5大措施因應，但外界仍有不少疑慮。台北市副市長黃珊珊10日上午赴行政院會提出臨時動議，針對萊豬提出5點建議，包括：赴美查廠、要求國內進口商取得產地出口商「屠宰前萊劑停藥」或「不含萊劑」的聲明文件、含萊劑豬肉獨立貨號、進口豬逐批查驗公布、殘留量應比照CODEX標準。

黃珊珊受訪時指出，美豬並不都是萊豬，在美豬裡面其實有4種狀況，第一個是從來沒有用過萊劑；第二種是有曾經用過萊劑，此部分又有分三種，第一個是他未檢出，可能已經代謝掉肉檢出是0，第二個是檢出未超標，檢出超標當然就違法。

黃珊珊指出，現在會進口的是未使用、使用未檢出、檢出未超標，這三種都會在市面上，「這三種都在市面上就會發生未檢出跟未使用的混雜」，希望把未檢出跟未使用這2種應該統一成「不含萊劑」的標示，貨號上也希望在不含萊劑的標示有清楚的貨號，「但中央規定很遺憾，只有列相關內臟的部位，並不是增加一個不含萊劑的貨號」。

黃珊珊表示，雖然已有近85%的進口商日前召開過記者會宣示不進萊豬，但國內還是有一些中小型進口商或是有一些業者，可以自行可以向外面進口，這會產生漏洞，所以今天主要是希望中央能採取不含萊劑的統一規定。

「如果沒有辦法這樣做的話，各個縣市政府都有不同的自治條例，1月1日就會是天下大亂。」黃珊珊指出，台北市政府在多次跟中央溝通過程中，確實在執行上造成地方政府很大的困難，希望中央可以統一規範，「剛剛院長回應是交給各部會做詳細研究，在1月1日前會提供給地方政府相關統一規範方式」，但時間倉促，如果不行的話地方政府只能自救。

至於具體作法，黃珊珊表示，希望能用專區管理方式，進口商可以拿到國外出口商不使用萊劑的聲明書，或著是進口的時候已經不含萊劑、未檢出萊劑的報告，這2個進口商能拿出來。

黃珊珊舉例，只要能拿出這報告給通路商或是餐飲業者，可以自主設專區說這些肉不含萊劑，其他含不含不知道，你自己選擇，「至少要做到，不要把所有美豬打成萊豬，今天不說清楚，全部進口商也都表示生意受到很大的影響」，現在全部台灣民眾都認為「美豬等於萊豬」，這對他們生意造成很大影響，所以我們認為一定要標示清楚。

黃珊珊指出，目前進口萊豬最大的疑慮是「檢出未超標」，可是中央政府做法是不讓我們知道這些在哪裡，這部份是包括通路商、進口商都很難支持。且1月1日地方自治條例還在，到時候天下大亂，會是全國布一致的狀況。所以我們希望專區管理、清楚標示，只要把這些資料交給通路商跟進口商，這也是源頭管理的方式。