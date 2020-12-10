開放萊豬跳過國會監督　李貴敏：對台灣人權的一大傷害

▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

今天是國際人權日，國民黨立委李貴敏10日在臉書發文呼籲，任何人權的議題，都不應該被拿來當成政治操弄的手段。她批評，民進黨政府面對萊豬進口爭議，對民眾健康需求置若罔聞、黑箱作業，更跳過國會監督環節，這無疑是對台灣民主與人權的一大傷害。

李貴敏表示，人權是普世價值，必須超越朝野、超越黨派、超越藍綠。任何人權的議題，都不應該被拿來當成政治操弄的手段；任何政治操弄，都無助於人權的落實，當跨越黨派之後再談人權，人權才真正能夠成為民主鞏固的基石。然而，台灣的人權保障真的進入新階段了嗎？今天台灣社會依舊充滿了仇視、對立，特別在監督執政者落實人權理念方面，還有相當長的路要走。

李貴敏指出，今年民眾票選十大人權爭議，包括疫情監控下的人權矛盾、南鐵東移迫遷爭議、科技偵查法侵權疑慮、無薪假人數飆升、甚至最近中天新聞台換照爭議等，「諷刺的是，我們有看到監察院或國家人權會發聲嗎？」其他像是居住權問題、貧富差距與經濟人權問題，乃至於人民健康權問題，都是憲法保障基本人權的一部分，但政府體制內制衡的聲音還是一樣鴉雀無聲。

李貴敏也批評，就像萊豬進口爭議，民進黨政府對民眾關於健康的需求置若罔聞，黑箱作業，更跳過國會監督環節，這無疑是對台灣民主與人權的一大傷害。

李貴敏質疑，未來到底只是形式上成立一個人權委員會，好跟別的國家交流？還是真心誠意地探索憲法上保障的人權，到底做到了多少？她強調，這些看似積重難返的問題，更需要透過專業團體、公益團體的投入及共同努力，投注更多的關心，凝聚專業意見，統合產官學力量，才有可能予以化解，以避免因社會結構性衝擊，或錯誤的政策方針，使得人民權益受損或長期受害，這也是未來在人權保護工作上應該努力的方向，讓所有台灣民眾享有憲法保障的人權。

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