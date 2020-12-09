聚焦疫後經濟藍海　2020兩岸企業家峰會年會開幕

▲2020兩岸企業家峰會廈門主會場 。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廈門報導

2020兩岸企業家峰會年會今（9）日舉行開幕式，分為台北及廈門兩個主會場，透過視訊連線的方式展開。身為今年主辦方的台灣方面理事長蕭萬長因身體不適而缺席，改由秘書長邱正雄代為致詞，大陸方面則是由理事長郭金龍發表演說。對於疫後兩岸經濟發展，兩岸峰會代表各提出4點建議，包括聚焦大陸內需市場及消費升級後的互聯網電商環境等發展方向。

▲大陸海協會會長張志軍。（圖／記者魏有德攝）

有別於台北會場的低調處理，廈門主會場約600多人參加，與會的兩岸商界人士將焦點放在疫後經濟及大陸市場前景。出席開幕式的大陸海協會長張志軍指出，雖然兩岸政治環境不穩定，經濟上卻取得良好發展，「雙方應該通過這樣的平台，實現互利共贏的前景。」

張志軍強調，兩岸企業家峰會已經成為經濟領域、交流合作最重要的平台，「大陸五中全會提出未來中長期遠景計畫後，雙方能抓住在大陸發展的機會，為兩岸和平、融合發展，注入新的活力。」

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者魏有德攝）

大陸全國台企聯會長李政宏則認為，兩岸經貿往來在今年1至10月增漲了13%，台灣對大陸的貿易依存度達43％創10年新高，「民進黨政府一直避談經濟對大陸的依存度，針對政治過多的操作，無論如何，民生才是最重要的。」

李政宏表示，大陸未來無論是經濟大循環，或是5G、數位化經濟、鄉村城市化等，都是戰略佈局的藍海，還是有很多機會，「台商如果置身大陸戰略規劃外，比較擔心會被孤立。」

▲兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍。（圖／記者魏有德攝）

企業家峰會年會由兩岸輪流舉辦，今年輪到台灣主辦，不過，在新冠肺炎防疫考量下，本屆年會只能採取視訊連線的模式舉行。對於峰會台灣方面理事長蕭萬長因身體因素缺席，張志軍表示，希望他（蕭萬長）身體能儘快恢復，疫情控制後能實現面對面交流。