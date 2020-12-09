　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼第十二屆海峽論壇,大陸國台辦副主任龍明彪,大陸政協主席汪洋視訊致詞,福建省委書記于偉國, 新黨主席吳成典 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國政協主席汪洋視訊致詞。（資料圖／記者任以芳攝）

記者魏有德、任以芳／廈門報導

2020兩岸企業家峰會年會今（9日）以視頻連線方式在廈門和台北兩地同步舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向兩岸企業家峰會理事會發賀信。他表示，將完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感。

賀信由兩岸企業家峰會副理事長張平宣讀，汪洋在賀信中指出，經濟合作是兩岸關係發展的基礎，符合兩岸同胞共同利益。儘管受新冠肺炎疫情衝擊，今年前10個月兩岸貿易額仍實現兩位數增長，充分反映出兩岸經濟合作動力強、潛力大、韌性足。

▲▼廈門、峰會、2020兩岸企業家峰會 。（圖／記者魏有德攝）

▲2020兩岸企業家峰會在台北、廈門以視訊方式舉行 。（圖／記者魏有德攝）

汪洋說，中共十九屆五中全會擘畫了「十四五」時期大陸經濟社會發展藍圖，提出了到2035年基本實現社會主義現代化的遠景目標，這必將為廣大台企台胞帶來重大機遇和長期利好。我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。

汪洋強調，我們將完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，進一步加大政策落實力度，讓台企台胞有更多獲得感。

汪洋指出，企業是兩岸經濟合作的主體，也是推動兩岸關係發展的功臣。希望峰會雙方理事會團結帶領兩岸企業家秉持民族大義，把握發展大勢，將兩岸經濟合作的「蛋糕」越做越大，讓兩岸同胞的利益福祉越來越好，同心共襄民族復興千秋偉業。

ET快訊
6.1億威力彩得主身分曝光！豪捐7000萬做公益
田馥甄遭控侵權親自回應曝現況　未來演出恐受影響
軟禁套房內部影片曝光！彰化女童「12年沒出門」出現接觸障礙
小甜甜爆懷孕後「真實身材」曝光！直播首現身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸企業家峰會台北場　工商界籲產業合作「順勢而行」

聚焦疫後經濟藍海　2020兩岸企業家峰會年會開幕

申請保釋被拒！　「民主女神」周庭判入獄10個月

劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒「智商超高」　2次被捕後逃脫

短髮妹「下空開M腿」坐公園！下體不斷流鮮血　路人驚呆遠遠避開

染疫後跑趴「整慘成都」　轉場皇后：當時不知家人已確診

吃生魚片30多年！他就診「鼻子流出活蟲」　發現體內藏大量寄生蟲

成都爆本土疫情！ 　陸專家：接下來3至5天是關鍵

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

兩岸企業家峰會台北場　工商界籲產業合作「順勢而行」

聚焦疫後經濟藍海　2020兩岸企業家峰會年會開幕

申請保釋被拒！　「民主女神」周庭判入獄10個月

劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒「智商超高」　2次被捕後逃脫

短髮妹「下空開M腿」坐公園！下體不斷流鮮血　路人驚呆遠遠避開

染疫後跑趴「整慘成都」　轉場皇后：當時不知家人已確診

吃生魚片30多年！他就診「鼻子流出活蟲」　發現體內藏大量寄生蟲

成都爆本土疫情！ 　陸專家：接下來3至5天是關鍵

台商12天才發病「疑本土案例！」擴散足跡曝...醫6點勸：口罩戴滿

秋冬專案6人違規！入境無陰性證明且沒有合理理由「各遭罰1萬」

只要140元無限續！台中佛心韓式部隊火鍋　必吃噴汁酥脆炸雞

疫後時代企業視訊會議多　隆鼻權威提點camera face高顏質關鍵

拜登就職典禮籌備案「慘遭否決」　共和黨人拒認當選…全投反對票

跨年倒數！陳其邁交代要夠surprise　高雄加碼「海上舞台」曝光

中天新聞下架倒數　一張表看懂12月12日0時CH52播什麼？

跟男友吵架…2寶媽心情不好「吸毒餵母乳」！男嬰趴床全身發紫慘死

見「親戚女友」獨自待房內！色男竟闖入硬上　一通電話他秒軟

美媒曝：拜登有意提名「同志市長」布塔朱吉　擔任下任駐中大使

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

大陸熱門新聞

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

馬上要結婚…他看未婚妻「網購紀錄」崩潰

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒智商超高

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

教室在廢棄酒店！上課滿地保險套

港8人涉非法集會被捕！陸委會譴責

正妹私密按摩驚見天花板閃綠燈！結局大烏龍

美不斷對台軍售　朱鳳蓮：民進黨以武拒統，註定失敗　

1人害整個城市遭殃！20歲女超瞎播毒遭肉搜

確診嫩妹本尊曝光！　11萬粉小模怒PO被盜用

短髮妹下空開M腿坐公園！下體不斷流鮮血

更多熱門

相關新聞

兩岸企業家峰會年會　台北場低調登場

兩岸企業家峰會年會　台北場低調登場

作為兩岸層級最高的經貿交流平台，兩岸企業家峰會年會今年因疫情影響，分設廈門、台北兩地主會場，以視訊連線方式舉行。值得注意的是，有別於廈門場廣邀陸媒採訪，台北場雖9日開幕式上工商界大老齊聚，對外卻低調到家，謝絕任何媒體採訪，避免因兩岸政治緊張模糊焦點。

兩岸企業家峰會年會　陸委會表態

兩岸企業家峰會年會　陸委會表態

兩岸企業家峰會8日登場　廈門、台北連線舉辦

兩岸企業家峰會8日登場　廈門、台北連線舉辦

捷運保全小哥長太帥走紅！網一看照片搖頭了　

捷運保全小哥長太帥走紅！網一看照片搖頭了　

快失傳「木偶戲」共承傳　兩岸青年研習營登場

快失傳「木偶戲」共承傳　兩岸青年研習營登場

關鍵字：

兩岸企業家峰會汪洋廈門

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面