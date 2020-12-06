廣州大新美術館搭橋兩岸藝術家　駐村創作「拎包即可入住」

▲廣州大新美術館。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廣州報導

廣州大新文創園昨（5）日正式掛牌成為廣東省級兩岸交流基地，第五屆兩岸青年畫展也同步展開，包括90件兩岸青年藝術家作品於園內美術館內展出。美術館創辦人王慶祥表示，舉辦創作藝術展的目的，主要還是希望能讓兩岸青年藝術家在創作上能有所碰撞，「他們也可以不定期來到大新文創園駐村，在這邊創作、交朋友，激發出不一樣的火花。」

▲廣州市台協會長、大新美術館創辦人王慶祥。（圖／記者魏有德攝）

王慶祥提到，兩岸青年透過藝術交流，是很好的途徑，來到大新文創園「拎包入住」，不用擔心吃住的問題，可以專心在創作上，「他們到這邊住下來，可以有發揮自身潛力的舞台，創作的成品販售後能增加收入，再加上免費的宣傳，為日後的職業生涯鋪路。」

▲大陸青年藝術家周洪亮。（圖／記者魏有德攝）

參展的大陸青年藝術家周洪亮表示，藝術創作沒有地域之分，最重要的是大家能面對面交流，分享各自的創作理念及時空背景，從中探究自己創作時與個人、環境及萬物的共鳴，「尤其是兩岸藝術家有共同的文化底蘊，可發掘的價值是非常多的。」

▲第五屆兩岸青年畫展在廣州大新美術館展出。（圖／記者魏有德攝）

周洪亮認為，兩岸青年藝術家在交流過程中，可以從細節上得到互補。他以油畫舉例，「台灣藝術家比較感性和敏銳，思想比較跳躍，表達上稍微無法完全還原在畫作上；大陸藝術家則是在手法和意識比較嫻熟，對理念和感受的敏銳度相對較弱。」

▲大新文創園與石頭記礦物園一同成為廣東省級海峽兩岸交流基地。（圖／記者魏有德攝）

據了解，舉辦兩岸青年畫展的大新文創園由美術館、創作區、展覽區、雕塑園和兩岸青年藝術創作基地組成，與相鄰的「石頭記礦物園」一同成為廣東省級海峽兩岸交流基地。