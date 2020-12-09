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兩岸企業家峰會年會　台北場「閉門舉行」工商大老雲集

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▲▼兩岸企業家峰會年會台北場9日在國賓大飯店舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲兩岸企業家峰會年會台北場9日在國賓大飯店開幕。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

作為兩岸層級最高的經貿交流平台，兩岸企業家峰會年會今年因疫情影響，分設廈門、台北兩地主會場，以視訊連線方式舉行。值得注意的是，有別於廈門場廣邀陸媒採訪，台北場雖9日開幕式上，許勝雄、林伯豐、賴正鎰、郭台強、蔡明忠等工商界大老齊聚，對外卻低調到家，謝絕任何媒體採訪，避免因兩岸政治緊張模糊焦點。

兩岸企業家峰會自2013年成立以來，每年於11月初舉辦年會，代表民間企業界商討兩岸各領域經貿合作、標準制定問題，於兩岸各有理監事會，台方理事長為前副總統蕭萬長。

▲▼廈門、峰會、2020兩岸企業家峰會 。（圖／記者魏有德攝）

▲2020兩岸企業家峰會年會廈門會場螢幕上，播放與台北場視訊連線畫面 。（圖／記者魏有德攝）

今年在新冠肺炎疫情、兩岸關係緊張的背景下，年會延宕至12月9日開幕，在廈門、台北兩地設主會場，並於8日先行舉辦金融、閩台合作、產業園等分論壇。

在9日開幕式上，台北會場由兩岸企業家峰會台方副理事長邱正雄主持、宣讀台方理事長蕭萬長致詞，陸方副理事長張平則宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，陸方與會官員還包括國台辦主任劉結一、福建省委書記尹力。

有別於廈門方面廣邀陸媒、駐點台媒採訪，台北會場則謝絕非與會人士入場，但工商界大老包括工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、電電公會榮譽理事長郭台強、富邦董座蔡明忠、台新金副董事長李紀珠、上銀總裁卓永財、燿華集團總裁張平沼均與會出席。

▲▼兩岸企業家峰會年會台北場9日在國賓大飯店舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲年會台北場謝絕媒體採訪。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，代理海基會董事長職務的金仁寶集團董事長、三三企業交流會理事長許勝雄也應邀出席，另曾任職官場還有前貿協董事長王志剛、前經濟部長陳瑞隆、前國發會主委陳添枝與會，惟面對媒體採訪，工商界大老多擺手快步上樓，無暇駐足多談。

據了解，由於疫情原因，導致雙方無法面對面簽署合作備忘錄（MOU），因此本次兩岸企業家峰會年會，將是自2013年舉辦以來，首次無法簽署MOU的一屆。

開幕式結束後，兩岸企業家峰會台方理監事會還將舉行理監事會議，因「身體違和」未出席開幕式的蕭萬長，是否出席理監事會，與第二屆理監事成員商討峰會成果，也受到關注。

對於峰會年會舉辦，陸委會發言人邱垂正表示，政府支持符合對等尊嚴、合於規範、不設任何政治前提的兩岸經貿交流。但他也提醒與會人士，需注意兩岸關係條例的相關規範。

►時間對我們來說完全沒用！

▼企業大老一早至國賓飯店報到兩岸企業家峰會年會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼兩岸企業家峰會年會台北場9日在國賓大飯店舉行。（圖／記者陳政錄攝）

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