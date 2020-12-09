　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廈門、大陸國台辦主任劉結一、兩岸企業家峰會理事長郭金龍。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦主任劉結一出席兩岸企業家峰會年會開幕式。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廈門報導

2020兩岸企業家峰會年會今（9）日由廈門、台北兩地連線進行，共約700多人參加。大陸國台辦主任劉結一親自出席開幕式，他在致詞時提到，大陸是全球疫情下唯一正增長的主要經濟體，台灣今年1至10月對大陸及香港的出口佔比達43.6%，為近10年最高，「如果沒有這個市場，台灣對外貿易將出現巨額逆差，沒有祖國大陸發展機遇帶頭，台灣今年經濟將難以維持正成長。」

▲▼廈門、峰會、2020兩岸企業家峰會 。（圖／記者魏有德攝）

▲2020兩岸企業家峰會開幕式廈門主會場。（圖／記者魏有德攝）

劉結一表示，兩岸企業家峰會雙方合力推動兩岸交流合作，協助台企復工復產、開創市場，保持兩岸經濟合作規模，「十四五規劃及2035年遠景目標建議，是兩岸同胞共同的光輝前景和歷史機遇，堅持一個中國及九二共識，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，將為台胞台企在大陸發展開創更廣闊空間。」

劉結一指出，RCEP是世界上人口最多、經貿規模最大的自由貿易區域夥伴關係協定，將實踐地區服貿、投資開放，提升區域貿易自由化、便利化，同時提升地區吸引力和競爭力，「近水樓臺先得月，協定也是台企台商立足大陸的重大依靠，充分參與、融入雙循環、大循環，一定能夠實現更大收穫。」

▲▼廈門、大陸國台辦主任劉結一、兩岸企業家峰會理事長郭金龍。（圖／記者魏有德攝）

▲兩岸企業家峰會年會開幕式。（圖／記者魏有德攝）

2020兩岸企業家峰會年會廈門主會場由理事長郭金龍，副理事長張平率領700多人參加，大陸國台辦主任劉結一及福建省委書記尹力均出席開幕式並發表致詞，大陸國家政協主席汪洋則是透過書面方式致賀信，由張平在開幕式上宣讀。

ET快訊
6.1億威力彩得主身分曝光！豪捐7000萬做公益
田馥甄遭控侵權親自回應曝現況　未來演出恐受影響
軟禁套房內部影片曝光！彰化女童「12年沒出門」出現接觸障礙
小甜甜爆懷孕後「真實身材」曝光！直播首現身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸企業家峰會台北場　工商界籲產業合作「順勢而行」

聚焦疫後經濟藍海　2020兩岸企業家峰會年會開幕

申請保釋被拒！　「民主女神」周庭判入獄10個月

劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒「智商超高」　2次被捕後逃脫

短髮妹「下空開M腿」坐公園！下體不斷流鮮血　路人驚呆遠遠避開

染疫後跑趴「整慘成都」　轉場皇后：當時不知家人已確診

吃生魚片30多年！他就診「鼻子流出活蟲」　發現體內藏大量寄生蟲

成都爆本土疫情！ 　陸專家：接下來3至5天是關鍵

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

兩岸企業家峰會台北場　工商界籲產業合作「順勢而行」

聚焦疫後經濟藍海　2020兩岸企業家峰會年會開幕

申請保釋被拒！　「民主女神」周庭判入獄10個月

劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒「智商超高」　2次被捕後逃脫

短髮妹「下空開M腿」坐公園！下體不斷流鮮血　路人驚呆遠遠避開

染疫後跑趴「整慘成都」　轉場皇后：當時不知家人已確診

吃生魚片30多年！他就診「鼻子流出活蟲」　發現體內藏大量寄生蟲

成都爆本土疫情！ 　陸專家：接下來3至5天是關鍵

田馥甄遭求償...Ella不捨吐她心情狀況！　S.H.E合體協商2年進度曝光

「民進黨邀請我一定跑步去」　彭文正赴國民黨常會談言論自由

補習班女主任管教幼兒...丟鐵椅「嚇阻」　8歲童驚「起身中招」

台商12天才發病「疑本土案例！」擴散足跡曝...醫6點勸：口罩戴滿

秋冬專案6人違規！入境無陰性證明且沒有合理理由「各遭罰1萬」

只要140元無限續！台中佛心韓式部隊火鍋　必吃噴汁酥脆炸雞

疫後時代企業視訊會議多　隆鼻權威提點camera face高顏質關鍵

拜登就職典禮籌備案「慘遭否決」　共和黨人拒認當選…全投反對票

跨年倒數！陳其邁交代要夠surprise　高雄加碼「海上舞台」曝光

中天新聞下架倒數　一張表看懂12月12日0時CH52播什麼？

黑貓經過「神祕結界」只能用飛的　再高都要跳！飼主傻眼：在瞎忙啥

大陸熱門新聞

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

馬上要結婚…他看未婚妻「網購紀錄」崩潰

30歲孕婦竟是黑幫女老大！手段狠毒智商超高

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

教室在廢棄酒店！上課滿地保險套

港8人涉非法集會被捕！陸委會譴責

正妹私密按摩驚見天花板閃綠燈！結局大烏龍

美不斷對台軍售　朱鳳蓮：民進黨以武拒統，註定失敗　

1人害整個城市遭殃！20歲女超瞎播毒遭肉搜

確診嫩妹本尊曝光！　11萬粉小模怒PO被盜用

短髮妹下空開M腿坐公園！下體不斷流鮮血

更多熱門

相關新聞

工商界籲：兩岸產業合作順勢而行

工商界籲：兩岸產業合作順勢而行

「2020兩岸企業家峰會年會」9日在台北、廈門兩地分會場連線開幕，會上陸方未提出新的「惠台政策」，也首次未簽署MOU，台商、學者認為這是受限於疫情、兩岸政治關係的緣故，但與會代表強調，兩岸經貿不可能斷鏈，政府很難扭轉局勢，反而應該要「順勢而行。」

聚焦疫後經濟藍海 2020兩岸企業家峰會年會開幕

聚焦疫後經濟藍海 2020兩岸企業家峰會年會開幕

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

「讓台胞有更多獲得感」　汪洋：加大政策落實力度

兩岸企業家峰會年會　台北場低調登場

兩岸企業家峰會年會　台北場低調登場

美不斷對台軍售　朱鳳蓮：民進黨以武拒統，註定失敗　

美不斷對台軍售　朱鳳蓮：民進黨以武拒統，註定失敗　

關鍵字：

兩岸企業家峰會廈門劉結一國台辦RCEP特派現場

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面