劉結一：沒大陸市場 台灣今年經濟難維持正成長

▲大陸國台辦主任劉結一出席兩岸企業家峰會年會開幕式。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／廈門報導

2020兩岸企業家峰會年會今（9）日由廈門、台北兩地連線進行，共約700多人參加。大陸國台辦主任劉結一親自出席開幕式，他在致詞時提到，大陸是全球疫情下唯一正增長的主要經濟體，台灣今年1至10月對大陸及香港的出口佔比達43.6%，為近10年最高，「如果沒有這個市場，台灣對外貿易將出現巨額逆差，沒有祖國大陸發展機遇帶頭，台灣今年經濟將難以維持正成長。」

▲2020兩岸企業家峰會開幕式廈門主會場。（圖／記者魏有德攝）

劉結一表示，兩岸企業家峰會雙方合力推動兩岸交流合作，協助台企復工復產、開創市場，保持兩岸經濟合作規模，「十四五規劃及2035年遠景目標建議，是兩岸同胞共同的光輝前景和歷史機遇，堅持一個中國及九二共識，推動兩岸關係和平發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，將為台胞台企在大陸發展開創更廣闊空間。」

劉結一指出，RCEP是世界上人口最多、經貿規模最大的自由貿易區域夥伴關係協定，將實踐地區服貿、投資開放，提升區域貿易自由化、便利化，同時提升地區吸引力和競爭力，「近水樓臺先得月，協定也是台企台商立足大陸的重大依靠，充分參與、融入雙循環、大循環，一定能夠實現更大收穫。」

▲兩岸企業家峰會年會開幕式。（圖／記者魏有德攝）

2020兩岸企業家峰會年會廈門主會場由理事長郭金龍，副理事長張平率領700多人參加，大陸國台辦主任劉結一及福建省委書記尹力均出席開幕式並發表致詞，大陸國家政協主席汪洋則是透過書面方式致賀信，由張平在開幕式上宣讀。