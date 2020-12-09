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美制裁陸14官員　趙立堅：中方絕不吞下這顆「苦果」

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▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指責中方依法制定和實施香港國安法，宣佈美方將對中國全國人大常委會副委員長實施制裁，中方會有哪些具體反制措施？對此，大陸外交部發言人趙立堅今（9日）主持例行記者會，再次表明立場，「中方絕對不會吞下這顆苦果。」

趙立堅回應，針對美方的惡劣行徑，中方將採取堅決有力反制，堅定捍衛自身主權安全發展利益。「我也可以告訴你的是，中方絕不會吞下損害中國主權、安全、發展利益的苦果。」

▲中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係有待拜登上任重新調整方向。（圖／CFP）

另外，有記者提問美國國務卿蓬佩奧受訪時表示，美國對華政策是不可逆轉。對此，趙立堅表示，「中國和美國歷史文化、社會制度、發展道路不同，但雙方有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間。」

趙立堅說，中美關係之所以呈現建交以來最嚴峻的局面，根本原因在於美方一些人固守陳舊的冷戰思維和意識形態偏見，從零和博弈角度看待中國、看待中美關係。保持中美關係健康穩定發展攸關兩國和世界人民的命運和福祉。

未來，中美關係將何去何從？趙立堅強調，雙方應一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡，同時沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係重啓對話，重回正軌，重建互信。

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