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日本逾1800貨櫃落海慘賠14億！　一次統整近10年「5大海損」事件

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▲▼ONE Apus,貨櫃,海損,船難,日本,貨櫃落海。（圖／翻攝自Twitter／@MasContainer）

▲日本ONE Apus輪先前發生超過1800個貨櫃掉落海中的海損事件。（圖／翻攝自Twitter／@MasContainer）

記者張寧倢／綜合報導

日本ONE公司所屬大型貨櫃船「ONE Apus輪」11月30日在夏威夷附近海域發生1816個貨櫃落海事件，其中64個貨櫃裝載煙火、電池、液態乙醇等危險物品。而據世界海運理事會（WSC）統計，2008年至2019年間，每年平均有1,382個貨櫃落海，這次損失的貨櫃數量不僅一舉超前，也是繼2013年以來的最大海損事件，損失金額恐將超過5000萬美元（約新台幣14.3億元）。

對此，《ETtoday新聞雲》整理了近十年來5起最重大的「貨櫃船海損事故」

2013年MOL Comfort輪斷裂沉沒事件
由日本三菱重工長崎造船廠製造的輪船2008年初次下水，並於2012年租給日本的大型海運公司商船三井（Mitsui O.S.K. Lines），同時更名為「MOL Comfort輪」，卻在隔年6月17日發生意外。

當時正從新加坡開往沙烏地阿拉伯的途中，抵達葉門附近海域時遭遇惡劣天氣，船體竟從中段斷裂，船上裝載的4,382個貨櫃中有4,293個都落海，26名船員棄船逃生，這起事件也讓幾家保險公司慘賠了約4億美元，是截至目前為止「史上掉落最多貨櫃」的船難事件。

2011年MV Rena輪擱淺漏油事件
由以色列ZIM航運公司製造、希臘Costamar航運的子公司Daina shipping Co.擁有的「MV Rena輪」，於2011年10月5日在紐西蘭陶朗加（Tauranga）附近觸礁後，於海岸擱淺導致石油洩漏，當時船上載有1,368個貨櫃，其中8個裝有危險物品以及1700噸重的燃料油與200噸船用柴油，事件共造成900個貨櫃損失，以及2,000隻海鳥死亡、383隻企鵝沾上輪油等嚴重的生態破壞。

2015年SS El Faro輪海難事件
美國「SS El Faro輪」是一艘可作為滾裝船的升降貨輪，2015年9月底從佛州駛往波多黎各，卻在10月1日遭遇名為華金（Joaquin）的3級颶風後發生船難，當時船上載有33名船員、391個貨櫃、294輛拖車與汽車，卻因為偏離航線直直衝進了暴風圈中，導致船員全數罹難。

2018年Maersk Honam輪起火事件
由南韓現代重工集團製造、丹麥馬士基航運公司運營的「Maersk Honam輪」2018年3月6日航行在阿拉伯海上，卻因為不明原因突然起火，當時船上裝載了7,860個貨櫃與27名船員，由於火勢過大無法及時撲滅，船員才對外發出求救訊號。儘管後來已控制住火勢，但這場大火仍持續燃燒至4月，最後燒毀了將近3分之1的船體，共有5名船員在這起事件中罹難。

2019年MSC Zoe輪貨櫃落海事件
地中海航運公司（MSC）的第三艘輪船「MSC Zoe輪」於2015年由南韓大宇集團斥資1.4億美元建造，載貨量為1萬9,224個20呎標準貨櫃，當時被認為是世界上最大的貨櫃船之一。然而，2019年1月1日卻在北海（North Sea）弗里西亞群島（Waddeneilanden）附近遭遇意外，共342個貨櫃掉落海中，其中297個貨櫃直接在海域消失，所承裝的兒童玩具、鞋子、椅子、靠墊、電視與塑膠包裝等部份貨品後來漂到荷蘭與德國的生態保育地，引發爭議。

►破1800貨櫃落海超慘！日本ONE貨輪太平洋緊急折返　甲板變成這樣

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