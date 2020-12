日本逾1800貨櫃落海慘賠14億！　一次統整近10年「5大海損」事件

▲日本ONE Apus輪先前發生超過1800個貨櫃掉落海中的海損事件。(圖/翻攝自Twitter/@MasContainer)

記者張寧倢/綜合報導

日本ONE公司所屬大型貨櫃船「ONE Apus輪」11月30日在夏威夷附近海域發生1816個貨櫃落海事件,其中64個貨櫃裝載煙火、電池、液態乙醇等危險物品。而據世界海運理事會(WSC)統計,2008年至2019年間,每年平均有1,382個貨櫃落海,這次損失的貨櫃數量不僅一舉超前,也是繼2013年以來的最大海損事件,損失金額恐將超過5000萬美元(約新台幣14.3億元)。

對此,《ETtoday新聞雲》整理了近十年來5起最重大的「貨櫃船海損事故」。

2013年MOL Comfort輪斷裂沉沒事件

由日本三菱重工長崎造船廠製造的輪船2008年初次下水,並於2012年租給日本的大型海運公司商船三井(Mitsui O.S.K. Lines),同時更名為「MOL Comfort輪」,卻在隔年6月17日發生意外。

當時正從新加坡開往沙烏地阿拉伯的途中,抵達葉門附近海域時遭遇惡劣天氣,船體竟從中段斷裂,船上裝載的4,382個貨櫃中有4,293個都落海,26名船員棄船逃生,這起事件也讓幾家保險公司慘賠了約4億美元,是截至目前為止「史上掉落最多貨櫃」的船難事件。

2011年MV Rena輪擱淺漏油事件

由以色列ZIM航運公司製造、希臘Costamar航運的子公司Daina shipping Co.擁有的「MV Rena輪」,於2011年10月5日在紐西蘭陶朗加(Tauranga)附近觸礁後,於海岸擱淺導致石油洩漏,當時船上載有1,368個貨櫃,其中8個裝有危險物品以及1700噸重的燃料油與200噸船用柴油,事件共造成900個貨櫃損失,以及2,000隻海鳥死亡、383隻企鵝沾上輪油等嚴重的生態破壞。

2015年SS El Faro輪海難事件

美國「SS El Faro輪」是一艘可作為滾裝船的升降貨輪,2015年9月底從佛州駛往波多黎各,卻在10月1日遭遇名為華金(Joaquin)的3級颶風後發生船難,當時船上載有33名船員、391個貨櫃、294輛拖車與汽車,卻因為偏離航線直直衝進了暴風圈中,導致船員全數罹難。

2018年Maersk Honam輪起火事件

由南韓現代重工集團製造、丹麥馬士基航運公司運營的「Maersk Honam輪」2018年3月6日航行在阿拉伯海上,卻因為不明原因突然起火,當時船上裝載了7,860個貨櫃與27名船員,由於火勢過大無法及時撲滅,船員才對外發出求救訊號。儘管後來已控制住火勢,但這場大火仍持續燃燒至4月,最後燒毀了將近3分之1的船體,共有5名船員在這起事件中罹難。

2019年MSC Zoe輪貨櫃落海事件

地中海航運公司(MSC)的第三艘輪船「MSC Zoe輪」於2015年由南韓大宇集團斥資1.4億美元建造,載貨量為1萬9,224個20呎標準貨櫃,當時被認為是世界上最大的貨櫃船之一。然而,2019年1月1日卻在北海(North Sea)弗里西亞群島(Waddeneilanden)附近遭遇意外,共342個貨櫃掉落海中,其中297個貨櫃直接在海域消失,所承裝的兒童玩具、鞋子、椅子、靠墊、電視與塑膠包裝等部份貨品後來漂到荷蘭與德國的生態保育地,引發爭議。

