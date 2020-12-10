兩岸企業家峰會年會　陸委會發三聲明定調：對岸藉機統戰

▲2020兩岸企業家峰會年會廈門會場 。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／台北報導

兩岸企業家峰會年會9日在台北、廈門兩地設會場，以視訊方式舉行，大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一致詞時重提九二共識、一中原則，並稱「祖國大陸」帶動台灣發展機遇。對此，陸委會發言人邱垂正10日進一步提出三點聲明，駁斥陸方說法，並指對岸「藉機進行政治宣傳及統戰。」

邱垂正說，第一，兩岸經貿本質是互惠互利，幾十年來台商赴陸投資，帶動大陸出口及製造業發展，可說是對岸自詡為「世界工廠」的最大貢獻者之一，迄今為止，台灣對大陸出口產品，主要為高科技產業所需的半導體晶片、關鍵零組件，「中國大陸對台灣產業的依賴由此可見一斑。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

第二，邱垂正表示，兩岸貿易只是台灣對外經貿的一環，近年政府積極拓展對外多元經貿關係，在全球供應鏈扮演日益重要的角色，但中共當局限制、打壓台灣經濟的向外發展，阻撓台灣參與區域經濟合作及簽署FTA，只會讓台灣人民更加看清中共對台政策的本質。

第三點，邱垂正重申，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，我方支持在符合對等尊嚴、政策法規的前提下，進行兩岸民間經貿的交流活動。

因此，對於兩岸企業家峰會年會舉辦時，大陸官方代表重申一中原則、九二共識等議題，邱垂正認為，這是將政治框架強加於我方與會人員，藉機進行政治宣傳及統戰，無助於兩岸良性互動，也妨礙甚至破壞兩岸正常的經貿交流。

▲兩岸企業家峰會年會台北場9日在國賓飯店舉行。（圖／記者陳政錄攝）

兩岸企業家峰會自2013年成立以來，在兩岸各設有理事會，是目前雙方最高層級的民間經貿交流合作平台，每年在11月上旬舉辦年會，惟今年受疫情影響，延宕至12月9日，以視訊連線方式舉辦開幕式。

當日會上，台方理事長蕭萬長因身體違和，由副理事長邱正雄代為出席並宣讀致詞，他提及兩岸可在新冠肺炎疫苗上展開合作；大陸方面，汪洋透過賀信重提九二共識、一中原則等陸方立場，並指中共五中全會擘劃的十四五規劃、2035年遠景目標，給台胞帶來重大利基。

值得注意的是，有別於年會廈門現場廣邀陸媒採訪，產官學界約400人與會，台北場採閉門模式舉行，謝絕媒體入場。但觀察現場情況，台北場也仍有近200人出席，台灣工商界大老雲集，代理海基會董事長一職的金仁寶集團董事長許勝雄，也以三三企業交流會理事長、兩岸企業家峰會監事會召集人等身分參與。

許勝雄在受訪時強調，他是以民間身分出席，與海基會無關，雙方是進行純企業界的交流，不牽涉政治。

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