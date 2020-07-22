3家米其林一星餐廳提供酒譜　WAT推出瓶裝佐餐系列雞尾酒

▲椪柑隊長。（圖／WAT提供）

記者黃士原／台北報導

亞洲瓶裝雞尾酒品牌WAT自2019年11月於台北信義區開幕，近來除了推出的「凍檸茶」以香港茶餐廳的懷舊味道為訴求外，今年夏天再與台北三家米其林一星餐廳合作，推出佐餐系列雞尾酒，由三家餐廳提供酒譜，WAT進行調配與製作。

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3家米其林一星餐廳分別是MUME、LONGTAIL 與Impromptu by Paul Lee，由三家餐廳提供酒譜，WAT進行調配與製作，是針對熱愛美食者所設計的佐餐雞尾酒。MUME餐廳推出「椪柑隊長」Captain Mandarin，延續餐廳尋找台灣味為理念，選擇以台灣高粱為基底，加上在地椪柑，佐以白巴薩米克醋，再由雪莉酒留下口舌餘韻，適合搭配前菜、海鮮的調酒。

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▲盡在不言中。（圖／WAT提供）

由主廚林明健掌勺的LONGTAIL，這次與WAT合作中，LONGTAIL推出店內最受歡迎的調酒「盡在不言中」Lost in Translation，以蘭姆酒為基底，加上鳳梨、青蘋果與金桔，堆疊出馥郁的熱帶水果芬芳，再以小黃瓜、紫蘇帶來草本清香，最後用綠茶梅酒收尾，由於它的酒感較為厚重，適合搭配具有油脂的主菜。



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▲大人味的紅豆奶油捲。（圖／WAT提供）

Impromptu by Paul Lee的料理風格是隨性、自由發揮，主廚李暭熱愛調酒，也是少數在料理中講究調酒搭餐的主廚，這次與WAT合作的「大人味的紅豆奶油捲」Crème d’Azuki ，先讓紅豆點出重點，再逐漸堆疊泥煤味、煙燻、烏梅與巧克力，經過牛奶澄清的技法，濃厚馥郁也顯得輕盈順口。

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