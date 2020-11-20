年菜預購開跑！台酒「澎湃團圓餐」搶先預購　幫料理苦手傳一桌年味好菜

▲眼看農曆春節只剩3個月的時間，料理苦手想傳一桌澎湃年菜，不妨鎖定台酒備受好評的年節團圓餐。（圖／記者李毓康攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著節氣過了立冬，全台氣溫也跟著暴跌遽降，冷吱吱的體感正式宣告入冬。除了衣櫃需要大換季、暖和身體，腸胃與心靈也需要來點滋美味補的食材，幫自己打打氣。然而冬天已到，就表示農曆春節也近在眼前了，想著今晚該吃什麼進補的同時，別忘了除夕夜的年菜也要開始超前部署、提早訂購了。所謂早起的鳥兒有蟲吃，搭上早鳥優惠的年菜列車，就能享受愈早買愈優惠的折扣，同時也有機會得到限量的年味組合。台酒近期就推出預購限定的團圓餐與禮盒，讓民眾早下訂早安心，提前感受溫暖年味。

隨著雙薪家庭成為社會主流，很少有人能夠像傳統家庭的婆婆媽媽一樣，從春節前幾天就開始忙著上市場備料，即使如今有營業到晚上的超市，但一想到團圓桌上難免要準備6、7樣菜才顯得澎湃，就讓現代煮夫煮婦好頭疼。近年積極開發即時美食與年菜，大獲市場好評的台酒，近日也貼心地搶先推出「迎牛年團圓餐」，足以擺滿一桌的料理包括經典的台酒紹興小山羊羊肉爐、紅麴豬腳、台酒紹興酸菜白肉鍋和台酒花雕醉鵝，以及新上市的台酒五加皮黑蒜烏骨雞、台酒純米燒酒雞和台酒酒香麻油猴頭菇。

▲加熱就可食用的年菜料理，還可另外準備青菜或火鍋料一起熬煮搭配，都顯得溫馨又氣派。

每一道年節大菜在經過簡易加熱後就可食用，而撲鼻而來的馥郁香氣，就是台酒料理的一貫特色，無論是味美不燥的羊肉爐、滷得色澤油亮的紅麴豬腳，或是一聞就暖心的麻油猴頭菇，順口不膩的滋味與口感，從長輩到晚輩都忍不住食指大動！面對台酒已經準備齊全的飄香鍋/湯底、大塊爽嫩的肉質，忙碌上班族只需要準備火鍋料、青菜，不需要費時練就宛如阿嬤的好手藝，再彆手彆腳的人都可以在迎新送舊的除夕夜輕鬆上菜，讓一家子吃得開心、飽到來年。

▲滷得紅亮的紅麴豬腳和馨香羊肉爐，是台酒旗下的經典料理，新品上市的麻油猴頭菇香氣四溢，以中藥熬製的湯頭層次豐富，預期將擄獲長輩們的心。

菜式、份量都顯澎湃的團圓餐，餵飽三代同堂的大家庭也不是問題，若是食量不大的小家庭也不用擔心吃到元宵，因為其中的台酒紹興小山羊羊肉爐、紅麴豬腳皆是以喜氣的紅色禮盒包裝，做為伴手到長輩友人家拜年也適宜有禮。

這個過年，想幫廚藝不精的自己或連年辛苦的媽媽卸去團圓飯重擔，也想一嚐來自台酒獨家開發的特色佳餚？即日起～12/15止，只要到活動頁面動動手指即可預購，愈早訂購還可優先指定年菜到達日期，不卡到過年前的繁忙事務，讓春節計畫一路順順順，把好兆頭與好味道通通延續到來年。



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▲鴻運牛年好菜上桌！即日起～12/15止享預購早鳥優惠價，並且有機會把大同氣炸烤箱帶回家喔！