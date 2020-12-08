國民黨團轟「柯建銘別硬拗」：審萊豬時間5天對比1小時！

▲國民黨團抨擊柯建銘。（圖／國民黨團提供）

記者蕭羽耘／台北報導

立法院5委員會7日聯席審查開放含萊劑美豬的行政命令，國民黨團質疑程序有瑕疵，但民進黨團總召柯建銘強調，程序完全合法。對此，國民黨團8日抨擊，5天對比1小時，公報、影片會說話，不容柯建銘硬拗。

5委員會7日聯席審查開放含萊劑美豬的行政命令，經表決後全案保留送院會處理，等於有關萊豬的9項行政命令都已送出委員會，8日進行朝野協商，但國民黨團質疑程序有瑕疵。對此，柯建銘強調，程序完全合法。

國民黨團質問，柯總召您還要再拗嗎？立法院公報白紙黑字，衛環委員會蔣萬安召委安排5天會議，讓委員充分討論8個行政命令和102個附帶決議，思考著如何「捍衛全民食安」。

黨團抨擊，而經濟委員會賴瑞隆召委則只用1個提案，草率表決將27項附帶決議全數交院會處理，只為了「完成開放萊豬」。5天對比1小時，公報、影片會說話，不容柯總召硬拗。

國民黨團呼籲，人民要的是知道立委如何捍衛大家的食安，不要萊豬肉商的政治掮客。朝野不必多餘的口水，立法院公報、錄影會說話！事實放在眼前，柯總召面對公報紀錄，要不要跟全國人民道歉？台灣人民要的不多，吃的健康而已。民進黨主導的立法院，是要消滅所有人民的聲音嗎？在野黨立委連說話的機會都没有，還叫民主嗎？

國民黨團也反問，蔡總統、柯總召，以及「顧萊豬最大黨」大立委們，你們心中還有台灣人民嗎？民進黨主政下人不如豬，只顧萊豬其餘免談，在國際人權日的前夕，是何等的諷刺。

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