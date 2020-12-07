藍營批萊豬行政命令程序瑕疵　柯建銘反擊：完全合法！別秀下限

▲柯建銘受訪，談有關萊豬的行政命令程序。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／綜合報導

立法院5委員會7日聯席審查開放含萊劑美豬的行政命令，經表決後全案保留送院會處理，等於有關萊豬的9項行政命令都已送出委員會，8日進行朝野協商，但國民黨團質疑程序有瑕疵。對此，民進黨團總召柯建銘強調，程序完全合法。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政、教育及文化等5個委員會7日繼續審查有關進口萊豬的農防字第1011473960號公告。民進黨立委提案將農委會的行政命令及附帶決議保留送院會處理，國民黨立委則提出決議案，希望經濟委員會決議行政命令先暫緩，最後，民進黨因具人數優勢，表決通過後，與衛福部有關的8個行政命令全送出委員會。

會議結束後，國民黨團總召林為洲批評行政命令程序有瑕疵，第一、民進黨團提出停止討論前，國民黨團已先提議要求程序發言，但召委、民進黨立委賴瑞隆沒處理；第二、表決完第一案，賴瑞隆一度喊休息10分鐘，但10分鐘還沒到又回來開會，讓其他立委來不及表決。

對此，柯建銘受訪時表示，民進黨團當然會直球對決面對，現在行政命令都已送出委員會，經濟聯席委員會今天已是第4次召開，過去曾召開公聽會並安排詢答，今天立委發言結束就要按程序處理，完全合法，完全站在朝野和諧的立場。

柯建銘強調，「我們不吃國民黨豆腐的」，不喜歡也不會惡意杯葛，希望朝野到院會去對決，民進黨團會很勇敢表示意見，國民黨連這個場子也可以拿來做秀，自己亂自己，這根本瞎扯，今天程序完全合法，出了委員會，明天就要朝野協商，國民黨不要天天發明題目且義和團化，這是國家非常大的危機，

柯建銘還說，國民黨什麼事情都亂搞，無止盡秀下線，到底所得是什麼？到底所希望是什麼？自己要講清楚，奉勸國民黨黨主席江啟臣、黨團總召林為洲頭腦要清楚一點，現在是拿石頭砸自己的腳。