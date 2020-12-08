幸運女樂透贏43億元！獎金「分一半給50親友」　自己只開二手車

Couple living in County Durham give away half their £115m EuroMillions lottery win https://t.co/JqVitdK7J7 — BBC North East and Cumbria (@BBCNEandCumbria) December 8, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國北愛爾蘭54歲女子康諾利(Frances Connolly)幸運中樂透贏得1.15億英鎊（約台幣43億元）的高額獎金，樂善好施的她卻決定不和丈夫獨吞，大方將其中6,000萬英鎊（約台幣22億元）分給50名親朋好友，如今又將剩餘的獎金捐出來造福更多家庭。

來自唐郡(County Down)莫伊拉(Moira)的康諾利和丈夫帕特里克(Patrick)，2019年1月意外發現自己成為歐洲百萬(EuroMillions)樂透得主，幸運贏得1.15億英鎊的高額獎金，由於得知消息時讓他們興奮到整晚都睡不著覺，大方的他們決定列舉親友名單，將獎金與50名親友一起共享。

成為樂透得主將近2年，康諾利近來開心向媒體表示，「我們幾乎捐出一半的錢，那是價值6,000萬英鎊的愛，但更讓我們開心的是，幾乎所有獲得獎金的親友都有將其中一部分錢再捐出去，這讓我感覺非常開心，就像每天都在中樂透一樣」。

康諾利大方送錢的50名親友名單，除了自己女兒，還包含她的5名兄弟姐妹，以及丈夫的3名姊妹，以及幫助所有姪子姪女買房，另外則是捐錢給有急需或是曾給予過他們幫助的人，一共讓175個家庭受惠。近來因為疫情，她又捐錢給當地醫院購買醫療器材，或是購買30台電腦與20台筆店與網路設備給有需要的人。

康諾利表示，「比起購買名貴珠寶，改變別人的生活能讓我獲得更多快樂，從一開始我就知道自己不會成為擁有私人飛機的富豪，我們只想買一棟普通公寓和一輛二手車，房仲原本還想推薦城堡給我們，但我一點都不想成為城堡主人，只想要舒適的家」，而被問到擁有上億元是什麼感覺，她則笑稱，「那種感覺非常短暫，因為我迫不及待就想趕快把錢分出去」，未來她也打算要繼續行善助人。

▼女子幸運贏得歐洲百萬(EuroMillions)樂透大獎。（圖／達志影像／美聯社）

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