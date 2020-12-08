英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

▲有過半數民眾希望英相強生能在電視上直播接種。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真倫敦8日專電

英國今天將領先全球，率先施打新冠肺炎疫苗，除了因為太快批准施打令民眾存疑之外，施打第1劑後，必須回鍋打第2劑。但民眾在這期間若出現副作用，恐怕會對繼續施打疫苗卻步。

英國領先全球，批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer ）和德國BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。英國國家醫療保健服務（NHS）首席執行官史帝文斯（Simon Stevens）表示，疫苗施打開跑的這天將是英國和NHS的里程碑，也是對抗病毒的「轉捩點」。

英格蘭地區有50家醫院被選為疫苗接種中心。第一批接種對象是80歲以上長者、長照設施員工，以及危險性較高的前線醫護人員。有資格施打的民眾會收到一張疫苗接種卡片，提醒民眾記得回去接種第2劑。

▲民眾接種疫苗後可拿到一張NHS核發的證明卡。（圖／路透）



不過，由於疫苗只花了10個月就被批准施打，把通常需要花上10年的過程大幅壓縮。民調顯示，1/5民眾對疫苗安全存疑。為了讓民眾放心施打，英國政府考慮打「名人牌」，據傳英國女王伊麗莎白二世夫婦可能會在數週內接種疫苗，起到帶頭作用。兩人一旦施打之後，將對外公布。

衛生大臣韓考克（Matt Hancock）雖然自願在大眾面前接種疫苗，民調也顯示有過半數（58%）民眾希望英相強生（Boris Johnson）能在電視上直播接種，但由於兩人年齡並不在施打優先對象當中，若搶先施打恐有插隊疑慮，預料不會公開施打。

不過，除了憂心民眾不願意接種疫苗外，施打第1劑疫苗之後可能出現副作用，恐怕會讓民眾卻步，不去接種第2劑。第2劑疫苗是加強劑，必須施打完2劑後再過7天，疫苗才會產生作用。

「獨立報」（The Independent）報導，輝瑞大藥廠和BioNTech研發疫苗時，以6個國家、4萬3500人為實驗對象，並不會告知受試者究竟被施打疫苗還是安慰劑。然而，據傳部分受試者確定自己被施打的是疫苗，因為出現了頭痛、肌肉痠痛等副作用。

▲英國1/5民眾對疫苗安全存疑。（圖／達志影像／美聯社）



美國德州一名受試者表示，他感受的副作用像是「很強烈的宿醉」，但很快恢復。這名受試者後來產生抗體，因此確定被施打疫苗。

另一名美國密蘇里州的受試者在施打第1劑之後，經歷發燒、頭痛和肌肉痠痛等症狀。她形容感覺像是施打流感疫苗。而在施打第2劑之後，這些症狀更加嚴重。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，洛杉磯一名護理師克莉絲汀（Kristen Choi）在8月參與疫苗實驗。她在施打第2劑後產生頭痛、噁心、發抖症狀，甚至經歷畢生最嚴重的高燒，發燒至攝氏40.5度，一度懷疑自己感染新冠肺炎。

她表示，雖然這些症狀在24小時之後減緩，但她認為醫師應該把施打疫苗後的副作用說明清楚，否則恐怕會傳遞錯誤訊息，產生反效果。

根據輝瑞大藥廠的實驗紀錄，有75%受試者會感到疲倦、68%有頭痛症狀、33%會打冷顫、25%會肌肉痠痛，而17%的人會發燒。

克莉絲汀表示，由於這些紀錄，她認為自己被施打的是疫苗。「被施打疫苗的人可能會有一項，或一項以上的副作用，但像我一樣全部症狀都出現的應該是特例」。

她表示，她理解這些症狀是免疫系統對疫苗產生反應的正常現象，但憂心這恐會讓民眾對接種疫苗卻步。

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