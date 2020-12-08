英國開始打新冠疫苗「台灣年底前打不到」　莊人祥：3管道努力中

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國積極研發疫苗，也陸續傳出好消息，英國也傳出今天正式開始施打新冠疫苗，國人也相當關心台灣的進度。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥坦言，疫苗可能明年中以後，才可能有比較大的進程，所以台灣年底前應該還是無法打到疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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針對台灣疫苗進展，莊人祥說，目前一直都是透過三個管道，一個是COVEX和國際大廠直接聯繫購買，再來就是國內疫苗廠，不過疫苗進度可能明年中以後才有可能比較大的進程，所以目前年底前應該還是無法打到疫苗，世界各國可在年底前打到疫苗的是少數，可能只有英美可以打到。

另外，今日也公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自印尼（案718）及中國（案719）入境。案718為印尼籍20多歲女性移工，今年11月23日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，12月7日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診（Ct值35），由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

案719為本國籍50多歲男性，今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日返臺，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值15)。個案發病前2日為檢疫期間，就醫接觸者均有適當防護裝備，因此無須匡列接觸者。

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