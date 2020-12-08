王美花挨酸「同理心部長」　顏寬恒：真佛心！美豬還「萊」嗎？

▲ 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

經濟部長王美花以「將心比心」回應「萊豬白吃」議題，引發議論。對此，國民黨前立委顏寬恒諷刺，只有我國的官員在為其他國家著想，真的是佛心來的、賠了地位又生病。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）日前接受《紐約時報》專訪透露，不會跟任何人簽署任何新的貿易協議，引發國內質疑「萊豬白吃了」，經濟部長王美花8日受訪時則表示，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解，台灣人民應該「將心比心」。

不過，顏寬恒8日在臉書表示，世界各國都為自己國家著想，只有我國的官員在為其他國家著想，真的是佛心來的，什麼時候可以把同理心用在本國國民身上？

顏寬恒說，拜登在選前就說未來發展，以國內為優先，是你們自己押錯寶，說好的國際地位呢？美豬還是要「萊」嗎？賠了地位又生病。

名嘴朱學恒也在臉書批評，拜登的決策早就是以國內為主，繼「助日代表」之後，我國又推出了一名「美國同理心部長」，不能接受的是台灣這邊，竟然毫無預期好像參加驚喜派對一樣，「毫無準備就只是個同理心部長，之前的情報收集在幹嘛？沙盤推演在幹嘛？」

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