萊豬白吃了？王美花稱「將心比心」　李德維怒嗆：誰替台灣百姓想

▲立委李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國總統當選人拜登日前接受《紐約時報》專訪時宣示，在國內勞工，教育等議題沒有得到妥善處理前，不會考慮與他國簽定新的貿易協定，疑似打臉總統蔡英文稱的「進口萊豬」換取與美國簽訂貿易協議的說詞。而經濟部長王美花受訪時表示要「將心比心」，這讓國民黨立委李德維相當不滿，諷刺她乾脆明天就改去AIT報到上班吧！

拜登宣布，不會考慮與他國簽定新的貿易協定，引起國內質疑聲浪「萊豬白吃了」，而王美花受訪時則表示，美國新政府要處理的問題很多，拜登要優先處理國內問題，台灣人民應該「將心比心」。

對於王美花的回應，李德維表示，七成民意反對萊豬進口，我們的官員可曾「將心比心」替民眾著想？九成業者被迫自救自清，我們的官員又可曾「將心比心」替業者解套？現在卻反而要民眾「將心比心」替美國人著想？這是什麼世道？中華民國官員不優先替中華民國百姓著想，卻替美國人說項！

李德維認為，拜登的政策，等於狠狠「打臉」了蔡英文以降，行政院長蘇貞昌，還有所有民進黨公職民代拚命宣傳，萊豬換取與美國簽訂貿易協議的說詞。

李德維諷刺，蘇內閣已經出了陳時中與陳吉仲這兩位「萊豬推銷員」，如今又多了一位「莫忘美國苦人多」王美花，「我看乾脆明天就改去AIT報到上班吧。」

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