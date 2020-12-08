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歐巴馬認了！真有外星人　專家：美已簽保密協議…在火星合作研究

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▲▼外星人,UFO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲以色列前太空計畫負責人爆料，外星人是真實存在的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

曾擔任以色列太空計畫負責人近30年的伊賽德（Haim Eshed）表示，外星人真實存在，不過這些外星人已和美國政府簽訂保密協議，在人類可以接受他們的存在前，將不會對人類公佈外星人的存在。他還爆料，美國與外星人在火星地底有一個秘密基地，雙方在那裡合作進行研究。

▲▼外星人,UFO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲據悉，外星人已和美國簽訂保密協議，等到人們都能接受外星人後才會現身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合《紐約郵報》和《猶太人報》報導，伊賽德在接受以色列媒體《新消息報》的採訪時表示，美國政府早已知曉外星人的存在，不過，由於人類還未進化到可以接受他們的存在，因此，這些外星人希望美國政府就此事對外保密，直到人類準備好為止。

▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲川普這個「大嘴巴」經常口不擇言，差點就把外星人的秘密洩露出去了。（圖／路透）

他還指出，川普差點就「大嘴巴」地將這個消息洩露出去，不過外星人勸阻他，「等等，讓人們先冷靜下來」，因為這些外星人不想引發人類大規模的歇斯底里，他們一直在等待人類進化，直到大部分的地球人能理解宇宙和太空船的時候，外星人才會現身。

伊賽德還告訴媒體，美國政府和外星人之間有一個協議，美國將在他們的實驗中擔任協助的角色，以理解整個宇宙的結構；美國與外星人在火星的地底深處還有一個秘密基地，他們的代表和美國的太空人都在那裡進行研究。

▲▼火星,探測飛船。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲伊賽德爆料，美國與外星人在火星的地底深處有一個秘密基地，他們在那裡進行研究。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

伊賽德坦言，「如果我在5年前就做出這番言論的話，那我可能會被送進醫院。無論我在學術界做什麼，他們都會說『這人瘋了』。不過如今，他們已經改變了想法，因為我已經有所成就，不止獲得了學位和獎項，而且在國外的大學也備受尊敬。」

猶太媒體猜測，87歲的伊賽德可能已經精神錯亂，分不清現實與虛幻世界，而以色列媒體則暗示，伊賽德可能是在為以色列即將進行的「探月計畫」做宣傳和炒話題。

不過，值得注意的是，美國前總統歐巴馬最近在接受CBS《深夜秀》（The Late Late Show）的採訪時，拒絕承認，也不否認外星人的存在。主持人當時開玩笑表示，他的這項舉動形同於默認了外星人真的存在。

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