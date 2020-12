美眾院壓倒性通過「國防授權法」　力挺台灣增加軍事防衛力

記者張方瑀/綜合報導

美國眾議院8日以335票贊成、78票反對,壓倒性通過價值7400億美元的「國防授權法案」,並建立「太平洋威懾倡議」強化美國在印太地區的軍事影響力。法案中也再次重申挺台立場,包含對台軍售、建立醫療安全夥伴關係、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。

根據《路透社》報導,由民主黨領導的眾議院8日以335票贊成、78票反對,壓倒性通過價值7400億美元(約台幣20兆元)的2021年共識版「國防授權法案」(NDAA FY21),接著還須交由參議院在本周進行表決,最後由總統川普簽署生效。

據了解,法案中再次申支持台灣,協助台灣維持足夠自我防衛能力的立場。1260條主要是表達國會對確認《台灣關係法》與《六項保證》為美台關係基礎意見、1260A涉及對台軍售、1260B建議美台醫療安全夥伴關係;9724條則是保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範。

法案也建立「太平洋威懾倡議」(Pacific Deterrence Initiative)計畫,強化美國在印太地區的軍事影響力,維持防禦能力並和友邦結盟,同時增加攻擊潛艦的預算。同時,法案中也有許多針對中國勢力發展的條款,如避免中國取得敏感國防智慧財產權、禁止向香港警察出口管制國防物品等。

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands!