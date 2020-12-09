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川普命令已簽！疫苗確定「美國人優先」　同天確診卻飆破1500萬！

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▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普8日簽署行政命令，宣布在確保美國公民都能獲得疫苗之前，將不會援助他國發放疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

隨著英國正式開始接種輝瑞（Pfizer）與BioNTech生技合作的新冠疫苗，川普8日也簽署一項行政命令，明訂美國人對國內生產的疫苗享有「優先權」，確保公民都能獲得疫苗後，才會與其他國家合作，但若數量不足，將考慮援引《國防生產法》強制生產。同時，美國的總確診飆破1500萬例，相當於65%的台灣人口。

綜合路透、《紐約郵報》報導，政策一向強調「美國優先」的川普總統8日簽署一項行政命令，意在確保美國人民對國內疫苗享有「優先權」，「確保美國公民優先施打美製疫苗，然後我們才會與世界各地的其他國家合作。」針對目前狀況他解釋，美國各州已經指定5萬多個接種據點，這些地方將「免費」向國人提供疫苗。

此外，川普在白宮疫苗峰會中透露，美國食品與藥物管理局（FDA）再過幾天就會批准輝瑞疫苗，屆時將即刻開始「大規模」分發，「我認為我們幾乎可以立即開始，因為已經有數百萬劑的疫苗投入。」若疫苗數量不足，川普則表示不排除援引韓戰時期制定的《國防生產法》（DPA）以強制企業生產。川普政府4月也曾引用此法來簽署呼吸器與N95口罩的合約。

於此同時，美國的疫情8日再度破記錄，累計確診正式超過1500萬例，前一天單日就新增了20萬3474例確診、1582人死亡，且光在上周全美就有1.5萬人死於新冠肺炎，包含亞利桑納州、阿拉巴馬州與俄亥俄州等至少3個州都創下單日確診新高紀錄。

輝瑞藥廠8日宣布疫苗在安全性、有效性都沒有新的危險徵兆，而FDA顧問小組預計將於下周對莫德納（Moderna）疫苗進行審查，有機會在未來幾周內與輝瑞疫苗同時供應。

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