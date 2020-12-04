半人馬座恆星驚現超重元素！　學者：可能被「外星人傾倒核廢料」

▲浩瀚無垠的宇宙被認為存在不同生物。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

人類對外星人的存在始終不斷探索，美國賓夕法尼亞州立大學天體物理學者指出，在距離地球355光年外的半人馬座有1顆恆星，其光譜顯示，它可能被外星人當成核廢料傾倒場。

據《Daily Galaxy》報導，半人馬座的「Przybylski」（HD 101065）恆星位於地球355光年外，1961年被波蘭天文學家安東尼．普爾茲別爾斯基（Antoni Przybylski）首次捕捉，今年則被發現它需費時200年才能完成1次自轉。

從光譜中可以看到，該恆星具有釓、銪、鋱、鈥等金屬元素，甚至有錒、鈽、鋂等不該於恆星中出現的超重元素。該恆星的鐵、鎳元素含量則低於同類型恆星。這些超重元素的存在令天文學家困惑了數十年。

天文作家吉爾斯特（Paul Gilster）引述賓州大學天體物理學者萊特（Jason T Wright）的看法，這有3個可能性，首先是「Przybylski」恆星周圍有1顆中子星作為伴星，吹出強大正電子風，擊中恆星大氣中的重元素，使之轉化為更重的元素，但目前並沒有發現該恆星具有中子星作為伴星。

第二種可能則是有一些人類還沒有發現的同位素，是產生於超新星爆炸，並存在於年輕的恆星中，經過衰變後成為超重元素。第三種可能性是外星人，有外星文明朝著這顆恆星「傾倒、儲存」核廢料，若是如此，這些超重元素就是「人為核聚變反應」所產生。

實際上，早在1966年，學者薩根（Sagan）和什科洛夫斯基（Shklovskii）就曾提過外星人可能會在恆星上「灑鹽」以引起注意。