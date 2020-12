白光閃爆紐約上空！巨響炸開「加拿大都聽到」　網驚：外星人來了

▲紐約上州12月2日聽見巨大的爆炸聲,讓房屋搖晃、窗戶嘎嘎作響,懷疑有隕石擦過大氣層後墜落某處。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

紐約上州(Upstate New York)在12月2日經歷了一場神秘的「爆炸案」。美國緊急求助中心911從中午開始,就接到了無數個來自紐約城郊地區居民的來電,反映他們聽見巨大的爆炸聲,讓房屋搖晃、窗戶嘎嘎作響。

SOUND UP: Hear the mystery boom that just shook CNY (: Lacey Martino in Clay)



STORY: https://t.co/HTQLm1pXMU pic.twitter.com/VXRoHkliLW — CNYCentral (@CNYCentral) December 2, 2020

據《紐約郵報》報導,震感和巨響次從紐約中西部的奧農達加縣(Onondaga),一直到約65公里外的奧斯威戈縣(Oswego),以及更遠的麥迪森(Madison)和奧奈達縣(Oneida)都能感受到。

Just felt an explosion that rattled our entire house in Syracuse. I hope everyone is safe. Not sure what’s happened yet. @MichaelBenny — Roger Misso (@RogerMissoCNY) December 2, 2020

前國會候選人米索(Roger Misso)在Twitter上寫道,「我在雪城(Syracuse)聽到了爆炸聲,整個房子都在震動,希望每個人都安全。」不少人也附和表示,他們在聽到巨響後,就感覺到了房子在搖晃。

一位網友寫道,「我的第一個反應是去查看房頂上有沒有倒下的樹,而我的下一個想法是隕石砸下來了!」另一名用戶則調侃道,「嗚哇,是誰讓外星人在12月接管了地球?」

A bright meteor entered Earth's atmosphere over western New York earlier this afternoon and was seen across the region, including from Toronto. Some people heard it too, according to reports from the AMS. Did you see it? https://t.co/8IThPiHkRI pic.twitter.com/ZV5SqwWydN — AccuWeatherAstronomy (@AccuAstronomy) December 2, 2020

美國流星協會(American Meteor Society)的倫斯福德(Robert Lunsford)表示,民眾所聽到的「隆隆聲」很可能是流星劃過地球大氣層所造成的,因為紐約,甚至是加拿大都有民眾反映,他們不止聽見巨響,還看見一個火球劃過了天空。

Whoa. Just after noon, a BIG fireball flashed through the sky over Niagara.

The @EarthCam CN Tower cameras caught the flash from it at ~12:03:32!

Wow, it was bright!#Fireball @amsmeteors pic.twitter.com/6piLtC1Kqt — Scott Sutherland (@ScottWx_TWN) December 2, 2020

科學作家薩瑟蘭(Scott Sutherland)在推特上分享了一段從加拿大國家電視塔上拍攝的影片,只見尼亞加拉(Niagara)上空閃過一道亮光。倫斯福德說,在白天看到流星是很不尋常的,因為大部分的隕石在空中就已經燃燒殆盡了。目前,這聲巨響和震動是否來自隕石所產生的撞擊仍不得而知。

