南海角力！中國強力建造軍事基地　研究卻點出「防衛致命傷」

▲解放軍海軍在南海演習。（圖／視覺中國）



記者吳美依／編譯

北京刊物《艦船知識》（Naval and Merchant Ships）發布最新報告指出，雖然中國多年來持續在南海建立軍事基地，但這些據點「孤零零地座落在遙遠海域」，與大陸或其他島嶼都有很長一段距離，因此非常容易遭到攻擊，若被捲入戰爭，也很難加以防衛。

《艦船知識》由解放軍的武器供應商「中國船舶集團」（CSSC）出版，該刊物在報告中寫道，雖然南海的軍事基地確實有效擴大中國對於該區域的控制，卻也遠離了北京可能提供的任何軍事協助，「南海的島嶼和島礁在捍衛國家主權、維持公海軍事存在方面具有獨特優勢，但若談到軍事防衛能力，卻也有天生的弱點」。

▲南海擁有豐富漁獲、石油與天然氣等資源，且全球1/3海運路線經過，被視為極具價值的航線。（圖／路透）



《艦船知識》以永暑礁（Fiery Cross Reef）為例，該地距離海南島三亞市1000公里，距離北京控制的西沙群島（Paracel Islands）大約800公里，「即使支援艦隊以最快速度抵達，也需要超過一天的時間」。

雖然一些島嶼備有機場跑道，但對於遼闊的南海來說，所佔面積仍非常有限；大多數戰機將在長途航程消耗大部分燃料，難以及時、迅速飛抵另外一座島嶼，執行任務。

《艦船知識》也指出，南海軍事基地位置遙遠，非常容易遭到埋伏攻擊，甚至成為美國、日本長程導彈系統，或該海域其他海軍的目標；即使沒有遭到攻擊，也很可能面臨供應鏈斷裂，駐軍缺乏資源或挨餓的情況。

報告中寫道，「島上的遮蔽處缺乏植被、自然岩石與土壤等覆蓋物，且海拔很低、地下水位很高，因此人員與資源都不能長期儲放在地下」，也就是說，南海軍事基地和掩護設施的反打擊能力將「非常有限」。

▲最新研究指出，雖然中國透過軍事基地，加強對於南海的控制力，實際上卻難以防衛據點。圖為解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）



根據CNN，澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防戰略與能力資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，南海的環境條件非常嚴酷，使得軍事防衛變得更加困難，「海水腐蝕、天氣惡劣，都讓軍方幾乎不可能在島上以任何方式進行布署」，極其昂貴、構造複雜的戰機甚至「在島上停放一周以內」就會被侵蝕得幾乎無法使用。

戴維斯說，雖然一些島嶼能夠成為有效發射平台，但若發生衝突，也會淪為敵方首要目標，「考慮到當地原生島嶼和沙洲的型態，在物理上，不太可能建造出一座具有防衛本質的島嶼」。他直言，北京「或許已經做出足夠的主權宣示，但從長期來看，卻沒有做出有效行動，因為他們實際上無法防衛那些軍事基地」。

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