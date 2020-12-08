　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南海角力！中國強力建造軍事基地　研究卻點出「防衛致命傷」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲解放軍海軍南海海上閱兵習近平檢閱。（圖／視覺中國）

▲解放軍海軍在南海演習。（圖／視覺中國）

記者吳美依／編譯

北京刊物《艦船知識》（Naval and Merchant Ships）發布最新報告指出，雖然中國多年來持續在南海建立軍事基地，但這些據點「孤零零地座落在遙遠海域」，與大陸或其他島嶼都有很長一段距離，因此非常容易遭到攻擊，若被捲入戰爭，也很難加以防衛。

《艦船知識》由解放軍的武器供應商「中國船舶集團」（CSSC）出版，該刊物在報告中寫道，雖然南海的軍事基地確實有效擴大中國對於該區域的控制，卻也遠離了北京可能提供的任何軍事協助，「南海的島嶼和島礁在捍衛國家主權、維持公海軍事存在方面具有獨特優勢，但若談到軍事防衛能力，卻也有天生的弱點」。

▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

▲南海擁有豐富漁獲、石油與天然氣等資源，且全球1/3海運路線經過，被視為極具價值的航線。（圖／路透）

《艦船知識》以永暑礁（Fiery Cross Reef）為例，該地距離海南島三亞市1000公里，距離北京控制的西沙群島（Paracel Islands）大約800公里，「即使支援艦隊以最快速度抵達，也需要超過一天的時間」。

雖然一些島嶼備有機場跑道，但對於遼闊的南海來說，所佔面積仍非常有限；大多數戰機將在長途航程消耗大部分燃料，難以及時、迅速飛抵另外一座島嶼，執行任務。

《艦船知識》也指出，南海軍事基地位置遙遠，非常容易遭到埋伏攻擊，甚至成為美國、日本長程導彈系統，或該海域其他海軍的目標；即使沒有遭到攻擊，也很可能面臨供應鏈斷裂，駐軍缺乏資源或挨餓的情況。

報告中寫道，「島上的遮蔽處缺乏植被、自然岩石與土壤等覆蓋物，且海拔很低、地下水位很高，因此人員與資源都不能長期儲放在地下」，也就是說，南海軍事基地和掩護設施的反打擊能力將「非常有限」。

▲▼解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

▲最新研究指出，雖然中國透過軍事基地，加強對於南海的控制力，實際上卻難以防衛據點。圖為解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

根據CNN，澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防戰略與能力資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）指出，南海的環境條件非常嚴酷，使得軍事防衛變得更加困難，「海水腐蝕、天氣惡劣，都讓軍方幾乎不可能在島上以任何方式進行布署」，極其昂貴、構造複雜的戰機甚至「在島上停放一周以內」就會被侵蝕得幾乎無法使用。

戴維斯說，雖然一些島嶼能夠成為有效發射平台，但若發生衝突，也會淪為敵方首要目標，「考慮到當地原生島嶼和沙洲的型態，在物理上，不太可能建造出一座具有防衛本質的島嶼」。他直言，北京「或許已經做出足夠的主權宣示，但從長期來看，卻沒有做出有效行動，因為他們實際上無法防衛那些軍事基地」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
野生「女子天團」現身苗栗爬山！　她還爬上樹超敏捷
味全龍拒抽籤、聯盟代抽　確定明年選秀順位第5
名嘴陳建名指陳鴻文「收1千萬打假球」　判決出爐
台股創新高卻沒發大財　一圖看懂只漲「這4檔股票」
Angelababy不認已婚！聽到黃曉明0反應　下秒動作爆5
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

窮農夫花76元租地…翻土挖出「14.98克拉巨鑽」！秒成千萬富翁

中企買走小島！澳居民嗨辦「歡樂BBQ大會」反擊　高喊奪回老家

紐約「百年教堂」凌晨遭火噬！　歷史性「自由鐘」是否逃劫仍未知

日本大阪疫情嚴峻「護理師不足」病床快滿！　中央擬派自衛隊協助

傘兵與同袍露營…失蹤7天只剩「頭顱」沖上岸！　身體至今找不到

美FDA：最快10日批准「輝瑞疫苗」隔日起施打！大規模接種時間曝光

他買彩券「同組號碼」狂簽1年！最後一刻被女友改掉　4000萬秒飛了

美外交官遭「神秘聲波」侵襲…腦部受損！　最新研究曝攻擊來源

他登基繼承「王位＋亡父72嬌妻」！坐擁後宮美女100人　狂生500孩

情侶雙雙染疫！驚恐抓起4歲孩「跳上飛機」奔回家　一落地慘了

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

印度怪病4天狂增800例！口吐白沫「似癲癇」　當地陷死亡恐慌

白宮貿易顧問狂轟拜登…涉「利用公職」影響選情！　將由川普處分

快訊／超音速第一人！美國傳奇飛官葉格過世　享壽97歲

南海角力！中國強力建造軍事基地　研究卻點出「防衛致命傷」

4星上將奧斯汀將成首任「非裔國防部長」　拜登最快11日提名

手機靜音5小時睡醒父病逝！他錯過最後一面：從此不再關靜音

樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

雷納德條款？NBA全美直播賽事禁輪休　違規重罰288萬

花蓮跨年卡司再+1　「超大咖天后」開唱...還要合體神秘嘉賓

青山宮執行長致歉：165週年紅壇增14個　擴大舉辦人潮超過預估

威廉《綜藝3國智》跳遠重擊尾椎！　女友見「側臉無毛」怒開罵

中職／新任體育署長聽取各隊意見　6搶1要組最強國家隊

直播／DIOR 2021早秋男裝超可愛　看衣服前先看「變形Logo字」

有配息的5G ETF來了！參與台積電除息　這檔只要價1.5萬元

楊繡惠爆熱戀陳文山...友人說漏嘴「是跟馬國賢」本人傻了

400年首見｢木星土星超級近合｣　12/21冬至登場！錯過再等60年

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

性侵女童！68歲趙斗淳自慰遭獄友抓包　12日出獄

2神秘電話　喬州拉出4箱拜登選票

美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表

「溫柔伊凡卡」任期最後性情大變

廚房有怪聲　他隨手一拍「攝下詭異白臉」

追究中國官員「無恥行為」！14名人大副委員長全被制裁

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

他花76元租地「挖出巨鑽」秒成富豪

第4個金屬巨碑現踨英國懷特島

更多熱門

相關新聞

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

川普政府在７日第11度批准了一項新的對台軍售案，並對中國官員在香港鎮壓親民主人士的行為實施了新的制裁。美聯社認為，美國此舉肯定會招來中國的不滿與強烈譴責，因為中國將台灣視為該國「不可分割的一部分」，同時也拒絕他國干涉任何與香港有關的政策。

紅旗電動車正式開賣

紅旗電動車正式開賣

美日最大規模陸上軍演　應對中國日漸自信

美日最大規模陸上軍演　應對中國日漸自信

中國疑操作蔡英文「博士論文造假」　民進黨：證境外勢力介入台灣

中國疑操作蔡英文「博士論文造假」　民進黨：證境外勢力介入台灣

愛立信報告：年底全球5G用戶達2.2億　中國用戶佔八成

愛立信報告：年底全球5G用戶達2.2億　中國用戶佔八成

關鍵字：

南海中國艦船知識中國船舶集團

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面