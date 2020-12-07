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中國疑操作蔡英文「博士論文造假」　民進黨：證境外勢力介入台灣

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記者蕭羽耘／台北報導

台北地檢7日起訴統促黨的中華婦女聯合會理事長何建華，因其於總統大選期間，涉嫌收受3萬元人民幣（約13萬新台幣），惡意散播總統蔡英文「假學歷」，目前依違反《國家安全法》偵辦。對此，民進黨發言人顏若芳7日回應，案件仍在偵辦中，不予評論，但來自境外勢力介入台灣的情形明確。

▲▼蔡英文民進黨中常會前談話受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

顏若芳表示，蔡英文總統的博士論文以及學位，在總統大選期間，不但已出示學位證明，也公開論文供社會檢視，以茲證明為真。根據媒體報導，台北地檢署調查起訴的內容，原來散布蔡總統假博士的消息背後，竟是來自中國特定單位的指使，若調查屬實，也證明去年網路上打擊蔡英文總統的假消息，製造選舉的紛爭，來自境外勢力介入台灣的情形明確。

顏若芳呼籲，面對多元的資訊來源，我們都必須保持對訊息查證得習慣，不能掉以輕心，以避免轉傳錯假訊息，被有心人士利用。

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