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美日展開「最大規模」陸上軍演　模擬敵人突襲偏遠島嶼

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▲▼美日「山櫻演習」（Yama Sakura）線上開幕式。（圖／Facebook／Yama Sakura）

▲美日「山櫻演習」（Yama Sakura）線上開幕式，下同。（圖／Facebook／Yama Sakura）

記者林彥臣／綜合報導

日本陸上自衛隊和美軍7日分別在日本西南部地區、東京西北部地區舉行了兩場演習，其中包括號稱日美最大規模演習之一的「山櫻演習」，軍演的目的是為應對中國在東海和南海的日漸「自信」。

日本防衛省稱，這兩場演習分別是在熊本縣舉行的「山櫻演習」以及在新潟縣和群馬縣舉行的「森林之光演習」，軍演重點在於模擬應對敵人對日本偏遠離島發起進攻，日本和美國必須共同採取反制措施。

根據《共同社》報導日本陸上自衛隊「西部方面隊」總監竹本龍司中將表示，為了確保印太地區的自由開放，提升共同作戰能力是緊要課題。

▲▼美日「山櫻演習」（Yama Sakura）線上開幕式。（圖／Facebook／Yama Sakura）

演習將持續至12月15日，將有約4000名陸上自衛隊和約1000名美軍參加，其中包括使用遠程連線方式參加演習的人員。

另一項軍演「森林之光」由陸上自衛隊和美國海軍陸戰隊分別出動了CH-47直升機和MV-22傾轉旋翼運輸機，預計持續到12月18日。

美國海軍陸戰隊第8團第3營指揮官貝里（Neil Berry）中校表示，「我們正在進行各種各樣的互操作性訓練，我們正在努力提高奪取和保衛關鍵海上地域的能力。」

貝里還強調，「這次演習不僅應該給日本自衛隊和美國海軍陸戰隊以信心，而且應該給我們在該地區的所有夥伴和盟友以信心，我們已經準備好在該地區肩並肩地對抗任何突然出現的敵人。」

山櫻演習於1982年首次舉辦，目前是日本陸上自衛隊和美國陸軍的最大規模陸上軍演。森林之光軍演則是每半年舉行一次，2018年出現的「遠征先遣基地行動」概念，考慮到目前中國的發展，設想美軍在緊急或正常情況下保持海軍的前線存在，以反擊阻止美國對相關地區進行軍事干預的企圖。

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