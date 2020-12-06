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美FDA：最快10日批准「輝瑞疫苗」隔日起施打！大規模接種時間曝光

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▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲美國FDA高級顧問希爾德雷斯（James Hildreth）透露，該機構10日將審查並表決是否批准輝瑞的新冠疫苗，若是通過，優先族群最快11日就能接種。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）新冠疫苗高級顧問希爾德雷斯（James Hildreth）於5日表示，該機構10日將審查並投票表決，是否批准輝瑞（Pfizer）疫苗的緊急使用授權（EUA），若是通過，「最快下周五（11日）就能看見全國各地展開接種」。另外，聯邦官員估計，一般公民明年3月可以開始接種疫苗。

根據《國會山報》，美國疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）計畫在獲得FDA緊急授權的24小時內，運送出第一批的640萬劑輝瑞疫苗。疾病管制與預防中心（CDC）曾表示，醫護人員與長照機構居民屬於優先施打對象，最快本月可以接種；65歲以上公民、基本職業勞工與罹患醫療疾病者則是第二順位。

▲▼英國2日宣布批准輝瑞疫苗，新冠疫苗，疫苗接種，施打。（圖／路透）

▲美國公衛專家擔心，各州與地方政府缺乏資金與準備工作，因應史上最大規模疫苗接種。（圖／路透）

聯邦官員估計，疫苗將於12月中旬展開分配與運送，每州根據人口數獲得一定比例劑量；大規模接種預計明年3月展開，以利一般公民接種，屆時每月疫苗產量預估可達1.5億劑。

值得注意的是，雖然美國當局宣布疫苗優先施打對象，卻沒有提出數億美國人明年大規模接種的相關措施，或者如何支付相關費用。公衛專家指出，各州與地方政府顯然缺乏資金與準備工作，難以應對美國史上最大規模的疫苗接種。

雖然川普政府已經花費100多億美元支援疫苗開發，但僅3.4億美元撥給聯邦層級以下的機構，協助分發疫苗。CDC、聯邦緊急事務管理署（FEMA）等機構估計，若要在美國實施大規模疫苗接種，至少需要60億至133億美元。

▲▼輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，但卻需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

▲輝瑞新冠疫苗功效達到95%，已經在英國、巴林獲得批准。（圖／路透社）

美國郡與市公衛官員全國協會（NACCHO）政府與公共事務負責人卡薩洛蒂（Adriane Casalotti）說，「我們現在距離分發第一批疫苗只剩下幾周的時間，卻實在沒有投入任何工作」。她直言，若早一點挹注資金、展開行動，時程就不會那麼緊迫。

儘管國會兩黨都宣稱了解疫苗配送資金的必要性，但最新的疫情紓困法案協商已經陷入僵局長達數個月。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）近日似乎取得進展，都同意援助款項應該被包括在年底的政府資金法案中，但目前仍不清楚，雙方是否能在11日的法案期限之前達成共識。

免疫管理者協會（AIM）執行經理哈南（Claire Hannan）表示，美國現在迫切需要上述法案，「這在6個月前就應該完成了，但這一切目前都進行得非常緩慢」。她指出，公衛部門所獲得的資金很少，已經為了實施檢測、接觸史追蹤而備感壓力，如今還需要訓練更多職員因應疫苗接種，坦言自己對此非常擔心。

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