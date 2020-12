槓上中國！美通過「對台軍售+制裁人大代表」　外媒：北京又要森77

▲▼美國即將售出約80億新台幣的軍事通訊設備給台灣。(圖/翻攝自美國國防部官網)

記者葉睿涵/綜合報導

川普政府在7日第11度批准了一項新的對台軍售案,並對中國官員在香港鎮壓親民主人士的行為實施了新的制裁。美聯社認為,美國此舉肯定會招來中國的不滿與強烈譴責,因為中國將台灣視為該國「不可分割的一部分」,同時也拒絕他國干涉任何與香港有關的政策。

據美聯社報導,美國國務院7日批准了對台軍售案,未來將向台灣出售價值2.8億美元(約新台幣80億元)的先進軍事通訊設備,以協助台灣改善國土安全、維護政治穩定、平衡兩岸軍力,並促進經濟發展。國務院也認為,此次軍售將讓台灣實現軍事現代化的目標,並加強台灣的軍事通訊能力,以支持作戰需求。

BREAKING: The US Treasury has added 14 Vice-chairmen of #China's National People's Congress Standing Committee to its sanctions list.



It comes after Beijing empowered the #HongKong government to oust elected pro-democracy lawmakers from the legislature. pic.twitter.com/QHV8jImE59