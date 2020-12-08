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5000年「神秘巨石」謎團破解！　驚見埃及「蠍子王」...專家嚇傻

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▲▼吉薩,人面獅身像。（圖／達志影像／美聯社）

▲考古學家至今仍在挖掘埃及許多未解之謎，圖為人面獅身像。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

瓦迪·馬利克河（Wadi Al-Malik）是蘇丹已絕跡的一個河床遺跡，考古學家過去很少在此區域進行探索，不過一塊2年前在此被挖掘出的石塊卻藏有驚人的神秘真相，波恩大學團隊近期破解石塊上頭的4個象形文字是「世界上最古老的地名標誌」。專家對此指出，這發現為埃及文化研究打開一扇窗。

根據每日郵報報導，神秘石塊距今已有5000多年歷史，德國波恩大學考古團隊與埃及官方合作，破解石塊上的4個象形文字的背後意思，原來是寫著「蠍子王荷魯斯的領域」（Domain of the Horus King Scorpion）。從照片可以看出，石塊上的象形文字由一隻蠍子圖案、3個圖形構成。

波恩大學的埃及學家莫雷茲（Ludwig D. Morenz）指出，該位名叫「蝎子王」的統治者是世界歷史上第一個領土國家興起階段的重點人物，「蝎子王」生活於公元前3070年左右，但此區域屬偏遠地區，會出現如此的石塊碑文並不尋常，也為埃及文化考古打開一扇窗。研究人員也補充，埃及是世界上首個領土國家。

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