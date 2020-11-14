顏真卿38歲「書法真跡」首次考古出土　陸網驚：顏體回憶殺來了

▲顏真卿墨書書丹墓誌考古出土。（圖／翻攝陝視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

唐代書法名家顏真卿最新書法真跡問世。陜西省考古研究院13日發布首例由考古挖掘出土的顏真卿墨書書丹墓誌，為其38歲時，為元氏家族墓葬所書，考古學家表示，當時顏真卿的「顏體」風格應尚未完全成型，博採眾長，有初唐風範，對研究中國中古時代書法史有重大意義。

顏真卿（西元709年－785年），是唐代著名書法家、政治家，與歐陽詢、柳公權、趙孟頫並稱「楷書四大家」。其書法風格在年過半百後，完全脫離初唐時期的字體風範，楷書結構方正茂密，筆劃橫輕豎重，筆力雄強圓厚，氣勢莊嚴雄渾，使得「顏體」字帖成為華人練習書法時的必修課。





▲墓誌書寫者自稱長安縣尉顏真卿。（圖／央視新聞）

據陜西省考古研究院發布，在發掘的唐代元氏家族墓葬中，元大謙之妻羅婉順墓誌書者，文內自稱爲長安縣尉，與顏真卿年表紀載吻合，是大陸目前唯一經由科學考古發掘出土的顏真卿早年書跡真品。

觀察羅婉順墓誌蓋、誌石尺寸均為51.4×51.4公分，誌蓋周邊線刻纏枝花草及四神，刻有篆書16字；誌文則分為27行，滿行28字，共刻有楷書728字。誌蓋上書「唐故龍門令元府君夫人羅氏墓誌之銘」，誌文內除了羅婉順的生平，右下角落款：外侄孫特進上柱國汝陽郡王（李）璡撰，長安縣尉顏真卿書。

▲顏真卿墨書書丹墓誌出土。（圖／央視新聞）

《澎湃新聞》報導，除墓誌出土，發掘過程中還包括大量隋唐時期墓葬，其中可確證爲元氏家族墓葬共3座，出土墓誌四合，包括墓主人北魏常山王第七代孫、唐代貴族元大謙，妻羅婉順，兒子元不器和侄子元自覺。這些墓葬均遭早期嚴重盜擾，有銅鏡、銅盆、銅錢、銀帶扣、高足銀盃、瓷罐、陶人俑、陶動物俑等數百文物出土。

據了解，顏真卿的書法作品目前存世主要以碑刻為主，另有不少拓本，從全大陸範圍來看，碑刻所存留的大概只有十餘件。

因此該墓誌出土後，不少大陸網友驚呼「想起了學書法的小時光」、「我買的第一本字帖就是顏真卿」，有人說「手寫的比印刷的更有味道」、「完全就是千年前的滿分卷面」，感嘆「一波穿越時空的回憶殺來了」，一時之間衝上微博熱搜。

►我該答應女友嗎？

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▼國立故宮博物院典藏的文物〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉，日前曾到海外日本東京國立博物館展出。（圖／故宮提供）