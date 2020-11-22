火山爆發來不及逃！龐貝城挖出2具主僕遺骸　被埋近2000年



▲2名男子的遺骸被發現時，幾乎完好如初。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

考古學家於近日在義大利龐貝城發現2具幾乎完整的人體遺骸。據了解，該遺骸分別是一名富人與他的奴隸，兩人是在公元79年前維蘇威火山（Mount Vesuvius）爆發時來不及逃跑而喪命。

根據英國《衛報》報導，龐貝考古園區官員於21日表示，在該郊區的一棟別墅挖掘時，發現了這2具遺體。從照片中可見，兩名男子躺在地上靠得非常近，其中手腳和身形清晰可見，遺骸幾乎完好如初，考古學家研判，兩人躲過了第一次的火山爆發，但在第二次爆發時還是不幸喪命。

對此園區主任馬斯莫．歐薩納（Massimo Osanna）認為，這是個非比尋常的發現。而義大利文化部部長法蘭西斯奇尼（Dario Franceschini）更提到，「這凸顯了龐貝是重要的研究場所。」

另外，專家指出，其中一名遺骸的年齡大約落在18到25歲之間，有幾處脊椎受到擠壓，推測可能是體力勞動者或是奴隸，身上穿的可能是羊毛製的百摺外套；另一名則落在30至40歲之間，骨骼結構較強壯，尤其是在他的胸部附近還穿著了束腰，兩人皆躺在別墅的走廊中。

園區人員提到，在接下來幾個月中，他們會進一步挖掘來揭示這2兩名男子的去向，同時也會確定他們在這棟別墅中所扮演的角色。